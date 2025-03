Staglieno, trovati nella notte con 130 grammi di cocaina: giovani arrestati

Genova. Due ragazzi di 19 e 22 anni, un italiano e un senegalese, sono stati arrestati dalla polizia nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 in via Piacenza, a Staglieno, in Val Bisagno.

Una volante della polizia, che intorno alle 2 del mattino stava perlustrando la zona, ha notato i due giovani mentre cercavano di nascondersi dietro un’automobile.

Nel momento in cui gli agenti sono scesi dalla vettura di servizio per un controllo, i due si sono sbarazzati di altrettanti oggetti, gettandoli per terra sotto le auto in sosta.

Il gesto che non è sfuggito ai poliziotti che hanno raccolto da terra quello che si è rivelato essere un calzino annodato colmo di involucri di stupefacente e altre due bustine, contenenti la stessa sostanza, cocaina, per un peso complessivo di 133 grammi.

Anche nelle tasche i due avevano diverse dosi già pronte alla vendita. Durante il controllo, il 22enne ha iniziato a sbracciare e tirare calci colpendo un agente contuso, finito al pronto soccorso con sette giorni di prognosi. I due sono stati processati con rito in direttissima.