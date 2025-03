Giovane rapinato su un treno a Brignole, la Polfer rintraccia e arresta quattro malviventi

Genova. Sono stati arrestati lunedì a Milano i due complici di una rapina avvenuta il 3 marzo a bordo di un treno nella stazione di Genova Brignole ad opera di quattro nordafricani. Due di loro erano stati arrestati dalla Polfer poco dopo l’episodio.

Vittima della rapina era stato un ragazzo: com’era emerso dalle immagini della videosorveglianza, il gruppo aveva iniziato a seguirlo sin dal suo arrivo al binario dove attendeva l’arrivo del treno. Due di loro hanno seguito il giovane e si sono accomodati nella sua stessa carrozza, un terzo soggetto è rimasto all’esterno del convoglio e una quarta persona, salita a bordo per ultima, ha fisicamente strappato dal collo del malcapitato una collana d’oro per poi darsi subito alla fuga. Il giovane prontamente ha reagito, tentando di inseguirlo, ma è stato aggredito dai tre complici affinché l’autore materiale del reato riuscisse a far perdere le proprie tracce.

Gli agenti della Polfer, allertati da un viaggiatore, avevano intercettato subito due dei presunti autori della rapina, entrambi 22enni egiziani arrestati per rapina impropria in concorso e portati in carcere a Marassi, mentre gli altri due erano riusciti a far perdere le loro tracce.

Gli agenti, attraverso un’articolata attività investigativa finalizzata a una ricostruzione più completa e dettagliata della dinamica dei fatti, è riuscita ad identificare gli altri complici del delitto consumato: si tratta di due connazionali e coetanei dei soggetti precedentemente arrestati.

Il Gip di Genova, in base alle prove raccolte dalla polizia, ha emesso nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere. I due sono stati rintracciati da personale del commissariato Villa San Giovanni di Milano nel capoluogo meneghino, nell’ambito di un servizio volto alla repressione dell’attività di spaccio di stupefacenti. Ora si trovano a San Vittore in attesa di giudizio.