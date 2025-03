Giornata mondiale dell’Acqua, l’assessore Lombardi: “Risorsa strategica da tutelare”

Liguria. “L’acqua non è soltanto un bisogno primario ma una risorsa strategica che alimenta la salute pubblica, l’agricoltura, l’industria, l’energia e la biodiversità. Pertanto, il sistema idrico regionale rappresenta un’infrastruttura vitale che necessita di una gestione integrata, efficiente e resiliente”. Così l’assessore regionale al Ciclo delle Acque Luca Lombardi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra oggi. Il World Water Day è un’iniziativa istituita dalle Nazioni Unite nel 1992: la prima Giornata Mondiale dell’Acqua venne celebrata nel 1993, il tema scelto per l’edizione 2025 è ‘Salviamo i ghiacciai’.

“La giornata odierna rappresenta un’occasione per rafforzare l’impegno collettivo verso un futuro più equo e sostenibile, perché tutelare l’acqua significa tutelare il nostro territorio, le comunità e le generazioni future – aggiunge Lombardi – A tale proposito, proprio l’altro ieri abbiamo stanziato 5,2 milioni di euro dal Fondo Strategico Regionale per interventi mirati sulle infrastrutture idriche in tutto il territorio ligure”.

“Inoltre, è in fase di studio l’organizzazione di una campagna informativa rivolta ai cittadini per promuovere una maggiore consapevolezza sull’uso corretto dell’acqua, contrastare gli sprechi e valorizzare comportamenti virtuosi nella vita quotidiana”.