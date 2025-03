Giornata della donna, dalla Uil un flash mob e un’iniziativa sulle pari opportunità a Genova

Genova. La Uil dice basta alla aggressioni contro le lavoratrici della sanità con un flash mob in ogni provincia per la promozione della cultura della sicurezza e del rispetto in occasione della Giornata Internazionale della donna. A Genova l’appuntamento è venerdì 7 marzo dalle 10.00 alle 12.00 davanti al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

“L’iniziativa nasce dal profondo impegno del nostro sindacato per la promozione della cultura della sicurezza e del rispetto, elementi indispensabili per una società giusta e solidale. Con questo gesto simbolico, intendiamo dare voce a tutti coloro che si oppongono a ogni forma di violenza, sensibilizzando l’opinione pubblica e rafforzando la nostra unità”, dichiarano le donne della Uil.

Ma non è l’unico evento promosso dalla Uil. Sempre il 7 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, il Coordinamento Pari opportunità di Uiltrasporti organizza un’iniziativa di incontro, riflessione, arte e musica intorno al mondo delle donne tra lavoro e opportunità. Appuntamento nella sede dell’associazione Music For Peace in via Balleydier con Giovanna Fadda, coordinatrice Pari opportunità Uiltrasporti Liguria, Laura Amoretti, consigliera di parità della Regione Liguria e Danilo Cassinelli, presidente dell’associazione Radici nel Mondo e del Cpo Amt.

Nel corso dell’incontro si alterneranno le testimonianze delle lavoratrici iscritte alla Uiltrasporti Liguria. Le conclusioni saranno affidate a Francesca Baiocchi, segretaria nazionale Uiltrasporti. L’iniziativa sarà animata da Danzarte, Moon Acoustic Duo, Shago Music e Corale Bontempo.