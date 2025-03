Gioco d’azzardo, Piciocchi attacca Salis: “Incoerente, era nel board Lottomatica”. La replica: “Insinuazioni diffamatorie, valuteremo azioni legali”

Genova. “Apprendiamo con stupore che la candidata del centrosinistra abbia partecipato oggi a un convegno sul gioco d’azzardo, prendendo una posizione netta contro un fenomeno che, come amministratori, conosciamo bene per i danni che provoca. Ma ciò che ci lascia davvero perplessi è che la stessa persona, fino a poche settimane fa, risulta essere stata membro del Board della Fondazione Lottomatica, che pur organizzando attività a scopo sociale, fa parte del sistema che ora denuncia”. A parlare è Pietro Piciocchi, candidato sindaco per il centrodestra, che sferra un duro attacco: “Il tema non è personale, ma profondamente politico e morale. Se confermata, questa informazione non può essere archiviata con leggerezza. Perché una cosa è prendere posizione contro l’azzardo con convinzione e credibilità, un’altra è farlo dopo averne fatto parte attiva. Genova merita trasparenza e coerenza”. E conclude: “Credo che, a questo punto, servano chiarimenti immediati. Perché se è vero che chi si candida a guidare una città deve farlo con spirito di servizio, allora la coerenza tra le parole e i fatti non è un dettaglio, ma una responsabilità verso tutti i cittadini”.

Con Piciocchi attacco Salis con note dello stesso tenore anche Carmelo Cassibba, coordinatore di Vince Genova, e il candidato di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli.

Ma altrettanto netta è la replica della candidata di centro sinistra in una nota inviata dal suo staff: “Il ruolo di Silvia Salis nella Fondazione Lottomatica, una realtà che non si occupa in alcun modo di gioco, come consigliere indipendente, è da inserirsi nell’ambito di una selezione di alte professionalità tra cui ci sono professori universitari, giuristi e giornalisti – si legge – È assolutamente pretestuoso e diffamatorio da parte del centrodestra insinuare in qualche modo che Silvia Salis faccia parte della lobby del gioco d’azzardo”.

Peraltro, ricordano dallo staff di Salis “proprio in una logica di assoluta responsabilità e terzietà da ogni attività diversa dal suo incarico, Salis si è dimessa dal ruolo di advisor il giorno in cui ha accettato la candidatura a sindaca di Genova. Stupisce che queste insinuazioni arrivino da chi negli ultimi anni ha sempre fatto ostruzionismo alle proposte di limitare la proliferazione delle slot machine sul territorio genovese e ligure”. E di fronte alle accusa ritenute diffamatoria non è escluso il ricorso a vie legali: “Valuteremo se procedere per vie legali, le somme derivanti saranno devolute al Cepid, centro di ricerca contro le dipendenze dell’Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma realizzato in collaborazione con la Fondazione”