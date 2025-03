Giglio Bagnara, il consiglio regionale approva un ordine del giorno a sostegno dei lavoratori

Genova. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Selena Candia, capogruppo di AVS, per salvaguardare l’occupazione dei 29 lavoratori dello storico negozio Giglio Bagnara.

“Il 19 febbraio scorso è stata annunciata la chiusura di Giglio Bagnara a Sestri Ponente, un’attività commerciale simbolo di Genova, con oltre 150 anni di storia. Giglio Bagnara è un simbolo dell’identità genovese e ligure, avendo accompagnato diverse generazioni dal 1869 ad oggi”, ricorda Selena Candia.

“Questa chiusura si inserisce in un contesto di difficoltà per il commercio tradizionale, già duramente colpito prima dalla pandemia e successivamente dall’aumento dei costi di gestione e dalla concorrenza dell’e-commerce. Come evidenziato da Confcommercio Genova, questa chiusura rappresenta una ferita non solo simbolica ma anche economica e sociale per l’intera comunità genovese. La scomparsa di attività storiche come Giglio Bagnara impoverisce il tessuto commerciale della città e della regione, con ripercussioni sul decoro urbano e sulla vivibilità dei quartieri”, spiega la capogruppo regionale di AVS.

“Le organizzate sindacali si sono mobilitate per tutelare i posti di lavoro e il futuro professionale dei dipendenti, mentre diverse istituzioni locali hanno già manifestato preoccupazione per l’impatto sociale ed economico di questa chiusura. Il documento, approvato oggi, incarica l’assessore regionale allo Sviluppo Economico di avviare un’attività di ricerca e interlocuzione con potenziali investitori interessati a rilevare l’attività, che salvaguardino l’occupazione e il valore storico del marchio. Inoltre si impegna la giunta regionale a esprimere solidarietà ai lavoratori di Giglio Bagnara e alle loro famiglie in questo difficile momento di incertezza professionale”, conclude Selena Candia.