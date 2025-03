Giardini Govi, Comune chiede nuova concessione trentennale. La protesta dell’opposizione: “Progetto senza ascolto del territorio”

Genova. “Apprendiamo che il Comune di Genova depositava istanza nanti l’autorità portuale chiedendo la stipula di una nuova concessione pluriennale di almeno 30 anni per il compendio di Puntavagno. Gli investimenti sul territorio sono importanti e destinati a plasmare l’aspetto dell’area per molto tempo, e il Comune vuole farlo con lo stesso progetto già ampiamente criticato ed oggetto di discussione in sede di Commissione Comunale e Consiglio monotematico Municipale”.

Con queste parole inizia la lettera aperta inviata questo pomeriggio al sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi e alla presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri da parte dei consiglieri di minoranza del Municipio Medio Levante per protestare contro il progetto dei nuovi Giardini Govi di Puntavagno che già nei mesi scorsi aveva scatenato la polemica politica – e non solo – per modalità e contenuti.

“Ebbene, nonostante le raccolte firme dei genovesi, le proteste sollevate dai territori, le commissioni ed il Consiglio Municipale terminato con la promessa di ascolto dei fruitori, il “progetto” avanzato dal Comune rimane identico, senza il coinvolgimento dei cittadini. Si prevede ancora il campo da padel e non c’è traccia di alcun campo basket. Lo skatepark così come proposto non è stato condiviso con gli utenti, i quali, presenti e rassicurati nelle sedi istituzionali, avrebbero voluto invece essere ascoltati per non avere una uno skatepark non usufruibile dai meno esperti. Niente di tutto ciò è stato fatto, l’ennesima riprova di un Sindaco e di un Municipio sordo agli interessi collettivi e del territorio. Chiediamo che si discuta con la cittadinanza e i fruitori del Parco, come garantito dall’Assessore Mascia”.