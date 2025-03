“Nella testa del dragone”, al Tiqu-teatro Giada Messetti porta alla scoperta della Cina

Genova. Appuntamento sabato 15 marzo alle 21 al teatro Tiqu della Maddalena, nel centro storico di Genova, per la conferenza spettacolo “Nella testa del dragone”, di e con Giada Messetti.

“Negli ultimi anni il mondo è cambiato profondamente. La presidenza di Donald Trump ha segnato un punto di svolta, accelerando la competizione tra Stati Uniti e Cina e spostando gli equilibri globali. Con la fine dell’era del dominio incontrastato dell’Occidente, oggi ci troviamo di fronte a un nuovo ordine mondiale, in cui la Cina gioca un ruolo sempre più centrale. La Cina non è più soltanto la “fabbrica del mondo”: è un attore politico, economico e tecnologico capace di decidere anche del nostro futuro. Eppure, continua a essere raccontata attraverso luoghi comuni e semplificazioni che non permettono di comprenderla davvero. Come possiamo affrontare il futuro senza conoscere il paese che avrà un ruolo decisivo nei prossimi decenni? Per rispondere a questa domanda nasce“.

“Nella testa del dragone, viaggio alla scoperta della Cina”, è uno spettacolo-conferenza che accende un faro sulla Cina e sulle sue contraddizioni, aiutando il pubblico a comprendere le trasformazioni in corso e il loro impatto sulle nostre vite. Attraverso una narrazione accompagnata da immagini e video, Giada Messetti racconta il Celeste Impero, con le sue luci e le sue ombre.

Presenta i suoi aspetti politici e culturali più importanti, la figura dell’uomo a tutti gli effetti più potente del mondo, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, descrive le complicate relazioni Cina – Usa, svela gli incredibili piani di innovazione tecnologica del gigante asiatico e le trame del Nuovo ordine mondiale.

Interagendo con il pubblico e giocando con le contraddizioni che la Cina offre rispetto al nostro sistema culturale di riferimento, “Nella testa del dragone” mira a creare negli spettatori consapevolezza, empatia e curiosità nei confronti di un paese che influenza sempre di più le nostre vite. “La Cina non è lontana: è già qui, e comprenderla significa essere pronti per il mondo che verrà“.

L’autrice

Giada Messetti, sinologa e autrice di programmi televisivi per Rai, Mediaset e La7, Giada Messetti è opinionista in radio, TV, convegni e festival su tematiche legate alla Cina.

Ha pubblicato i saggi Nella testa del Dragone (2020), La Cina è già qui (2022) e La Cina è un’aragosta (2025) per Mondadori.

Ha ideato, scritto e condotto il programma CinAmerica, andato in onda su Rai 3 e disponibile su RaiPlay.

Ogni giovedì cura una rubrica sulle notizie cinesi per la trasmissione “Uno, nessuno, 100Milan” di Radio24.

Ha partecipato a numerosi programmi TV, tra cui Presa Diretta, Quante Storie, Kilimangiaro, Cartabianca, Omnibus, e ha collaborato con testate come Aspenia, Vanity Fair, La Stampa e Corriere online.