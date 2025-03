“Genova non è un albergo”, venerdì l’incontro di Avs sull’emergenza abitativa

Genova. Un appuntamento dedicato alla lotta contro l’emergenza abitativa, causata anche dal boom di case per residenti trasformate in affitti brevi a uso turistico. È il significato dell’incontro “Resistiamo alla turistificazione: Genova non è un albergo”, in programma venerdì alle 18 nella piccola Birreria Kowalski in salita Pollaiuoli a Genova.

Parteciperanno Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs, Selena Candia, capogruppo di Avs in consiglio regionale, Francesca Ghio, consigliera comunale di Avs, Francesca Coppola, consigliera municipale del Centro Est, Pierpaolo Cozzolino, che ha dato la disponibilità a candidarsi con Avs alle prossime elezioni amministrative, Leonardo Parodi, co-portavoce regionale di Europa Verde.

“Bisogna trovare un metodo coordinato per agire contro l’emergenza abitativa e la turistificazione, che sta impoverendo il patrimonio abitativo per i residenti. Finora è stato fatto un importante lavoro di squadra nel municipio Centro Est per trovare soluzioni adeguate al problema, anche attraverso un’assemblea pubblica molto partecipata”, spiega Francesca Coppola, che è stata la promotrice della mozione con cui il Municipio Centro Est si è impegnato ad affrontare il problema, approvata all’unanimità.

“Chi ha governato finora, gli stessi che ci stanno portando vicini al rischio di collasso, definiscono l’overtourism come un ‘overstipendio per Genova’, dimostrando di non aver chiare le esternalità negative di chi questo tipo di turismo lo paga socialmente ogni giorno per arricchire i soliti pochi. L’attuale assessora al turismo del comune di Genova ha proclamato che la tassa di soggiorno di Genova sarà utilizzata per sponsorizzare ulteriormente la città all’estero e per potenziare l’attrattività turistica, confermando la logica di scegliere come destinazione il marketing piuttosto che preoccuparsi dell’emergenza sociale che questo tipo turismo crea con la gentrificazione dei quartieri, rendendo inaccessibili i costi degli affitti a sempre più cittadinə genovesi”, afferma Francesca Ghio.

“Anche se a maggio i cittadini saranno chiamati a scegliere la nuova amministrazione comunale, per noi è fondamentale portare avanti il lavoro iniziato. Crediamo nella nostra squadra e nel percorso costruito finora, e vogliamo continuare a impegnarci su questi temi anche dopo le elezioni. La turistificazione della città è un fenomeno che va governato e non lasciato allo sbando: abbiamo l’occasione di poter ragionare insieme per costruire finalmente qualcosa di utile e necessario. Per dare maggiore forza alla nostra azione, chiederemo l’approvazione di un regolamento regionale sul tema, come abbiamo già sollecitato diverse volte”, dichiara Selena Candia.