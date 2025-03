Genova, al via “Nontiscordardimé”: campagna di volontariato ambientale nelle scuole

Genova. Il 28 e 29 marzo torna Nontiscordardimé, la giornata di volontariato ambientale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia organizzata da Legambiente da oltre venticinque anni.

Nontiscordardimé è un’occasione in cui tutta la comunità scolastica, insieme ai volontari dell’associazione ambientalista, può trasformare la propria scuola in un luogo più accogliente e gradevole dando spazio a orti didattici, laboratori scientifici e artistici, azioni di rigenerazione e innovazione degli spazi in chiave sostenibile: un’occasione quindi per tutta la comunità scolastica, dai docenti agli studenti ai genitori, per fare della scuola la propria scuola. Un luogo piacevole dove stare, insegnare, studiare, condividere nuove idee e percorsi stimolanti.

«La campagna Nontiscordardimé non è soltanto un’ottima occasione per migliorare l’ambiente scolastico con azioni pratiche, importantissime e necessarie in edifici scolastici con spazi spesso poco manutenuti – approfondisce Alice Micchini, vicepresidente di Legambiente Liguria e responsabile regionale del settore Scuola e Formazione – ma anche un’occasione di protagonismo e partecipazione attiva per chi la scuola, direttamente o indirettamente, la vive tutti i giorni: studenti e studentesse, corpo docente, genitori che hanno la possibilità di collaborare tra loro per immaginare una scuola più inclusiva e ricca di iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale realizzate con il contributo dei volontari e delle volontarie di Legambiente, ma pensate in prima persona “dal basso”».

Tra le iniziative promosse dalla campagna Nontiscordardimé si segnala quella di venerdì 28 marzo organizzata dal circolo Legambiente Polis dedicata all’economia circolare presso l’Istituto Comprensivo Foce, dove nel plesso di piazza Palermo gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado parteciperanno a un workshop dedicato ai devastanti impatti ambientali e sociali della fast fashion, la moda usa e getta, prima di partecipare ad uno Swap Party: un baratto gratuito di capi d’abbigliamento ed accessori non più utilizzati che tramite questi eventi possono essere rimessi in circolo e riutilizzati, evitando così di diventare rifiuti.

L’evento è giunto alla seconda edizione e contribuisce ad ampliare l’offerta formativa dell’I.C. Foce con attività pomeridiane.