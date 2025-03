Genoa, weekend di riposo intanto procede la vendita dei biglietti per l’Udinese con under 14 gratis

Genova. Si è conclusa la settimana di allenamenti a ranghi ridotti per il Genoa. Mister Vieira ha dato appuntamento a lunedì per il prossimo allenamento dopo un carico importante in palestra, lavori a secco e sviluppi sul terreno di gioco.

Da lì si accelererà per la trasferta di sabato 29 marzo alle 18 a Torino con la Juventus.

Sarà proprio nei prossimi giorni che Vieira potrà capire chi recuperare per la partita. Pare che Thorsby sia quello più vicino a tornare in gruppo.

Intanto prosegue la vendita dei biglietti per la partita casalinga con l’Udinese in programma venerdì 4 aprile alle 20:45. Ancora pochi i posti disponibili nei Distinti, resta ancora disponibilità in Gradinata Zena.

È possibile acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, senza fidelity card, per i settori ordinari destinati ai sostenitori genoani. Al via anche la rivendita del posto per gli abbonati. Titoli di accesso gratuiti richiedibili per gli under 14 per i settori Distinti, Gradinate Laterale e Zena, fino a esaurimento dei posti e previa presentazione di un titolo di accesso a tariffa intera (abbonamento/biglietto), esclusivamente al Ticket Office del Porto Antico di Genova e al Genoa Store di Chiavari.

Vendita online settori ordinari: genoacfc.it; Altri canali: Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova, Genoa Store Via Vittorio Veneto 48 – Chiavari, Ricevitorie Vivaticket.

Prezzi base (Under 16)

Distinti Laterali: € 40 (20)

Distinti Centrali: € 50 (25)

Gradinata Laterale € 20 (10)

Gradinata Nord/Zena: € 30 (15)

Tribuna Inferiore: € 80 (40)

Settore Ospiti: € 20 (10)

Vendita online settore ospiti in attesa determinazioni autorità competenti. Capienza 2.032 posti. vivaticket.com

Rivendita del posto per abbonati: genoacfc.it.