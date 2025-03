Genoa, Vieira: “Era importante vincere, grande passo avanti. Dirò che siamo salvi quando lo saremo”

Genova. Non molla di un millimetro Patrick Vieira, focused, come dice lui, concentrato sul raggiungimento della salvezza matematica. Non si sbilancia sulle possibilità di esperimenti tattici o cambi nella formazione nel suo Genoa, né sulle prospettive future. Un condottiero che tiene le redini salde sino alla fine della corsa dei suoi ragazzi. In settimana aveva predicato di fare un primo tempo buono e così è stato, fondamentale per la vittoria contro il Lecce: “Dirò che siamo salvi solo con la matematica. Abbiamo fatto una grande partita e per tutta la settimana avevo detto che era importante per noi iniziare bene questo primo tempo. Era importante vincere. L’atmosfera oggi era veramente bellissima, per questo credo che questa società meriti di rimanere in serie A. Oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti, Ruslan e Miretti hanno fatto una bella partita, ma anche quelli che sono entrati. È la forza della squadra, abbiamo trovato il modo di essere uniti anche se abbiamo tante assenze”.

Tredici punti in casa nelle ultime cinque partite, ma anche qui Vieira ricorda che “Sono passati 233 giorni prima di vincere una partita in casa, noi dobbiamo restare coi piedi a terra, l’obiettivo numero uno, principale, sono ancora i punti da prendere. Siamo orgogliosi per oggi, abbiamo vinto una partita importante”.

Il mister si sofferma sulla prima volta insieme di Miretti e Malinovskyi, che hanno portato più in alto la qualità: è positivo vedere Ruslan sul campo, ha dimostrato qualità di piedi, e Miretti ha avuto un tempo di inserimento veramente bellissimo, sul primo tocco sul primo gol e per come si è liberato nel secondo. Io da Miretti voglio di più e lui ha qualità per essere ancora più importante per la squadra, è un giocatore importante”. Su Malinovskyi: “Lui è un giocatore internazionale, porta energia, esperienza, qualità di piedi, può segnare, fare assist, può portare tanto alla squadra”.

Un 4-2-3-1 perfetto nel primo tempo, con Pinamonti molto bravo ad allargarsi per far entrare i centrocampisti: “Abbiamo fatto veramente una bella partita, i ragazzi si divertono anche sul campo, la squadra è unita. Ekhator anche ha lavorato davanti, la forza della squadra è la positività dei giocatori, la loro qualità è al servizio della squadra”.

Anche nelle prossime partite il mister vuole la stessa concentrazione sin dall’inizio e la stessa personalità.

I problemi sono stati soprattutto negli ultimi 15 minuti: “Ci siamo abbassati, loro hanno giocato con più intensità e sono entrati in velocità e abbiamo fatto un po’ fatica. Abbiamo abbassato il ritmo perché avevamo dato molto. Quando è entrato Onana ha dato più energia alla squadra”.