Genoa, punto nazionali: Vasquez vince la Concacaf Nations League, amarcord 2022 con Amiri

Genova. Ripresa a Pegli per il Genoa. Patrick Vieira e lo staff hanno diretto un programma misto e, prima, durante e dopo gli esiti della seduta, hanno aggiornato le valutazioni sui progressi degli elementi in procinto di un rientro graduale, sulla strada dell’anticipo con la Juventus e il ritorno dei calciatori impegnati con le nazionali. Sul fronte infermeria migliorano Ahanor, Ekuban, Kassa, Thorsby e Vitinha. L’unico che potrebbe farcela a recuperare per almeno una convocazione in vista di Torino è Thorsby.

Tanti giocatori rossoblù impegnati con le squadre nazionali. Joan Vasquez conferma di essere in un momento di grazia anche in Nazionale: il suo Messico ha vinto la Concacaf Nation League con il difensore titolare anche nella finale contro Panama vinta 2-1.

Frendrup, reduce dalla sconfitta con il Portogallo, è subentrato nel finale dei primi 90 minuti prima dei supplementari. De Winter ha giocato 80 minuti con il Belgio all’andata contro l’Ucraina in Nation League nella sconfitta per 3-1 poi ribaltata al ritorno (per lui panchina).

Miretti è già a Genova dopo il rientro anticipato dall’Italia Under 21 per un problema a un ginocchio che però non dovrebbe essere così grave da fargli saltare la partita con la Juventus. Oggi in campo Norton-Cuffy con l’Inghilterra Under 20, reduce da 90 minuti giocati nella vittoria contro la Polonia. In nazionale Under 19 per Ekhator 90 minuti contro la Spagna nel pareggio per 2-2, mentre Lorenzo Venturino ha giocato uno scampolo di partita. Decisiva, per la qualificazione agli Europei, la partita di domani contro la Francia.

Parlando invece di ex genoani, la sosta è stata l’occasione per qualche riflessione amarcord sui mercati del passato e su quanto il giudizio sulle singole sessioni possa variare a seconda della distanza da cui le si guarda. Meteore in rossoblù ora alla ribalta internazionale. Erano figurine sbiadite nel gennaio 2022, nel primo mercato di Spors. Una finestra che, vista ora a tre anni di distanza, si potrebbe considerare extra-lusso, mentre all’epoca non bastarono per evitare la retrocessione.

Arrivarono Frendrup e Gudmundsson, due tra i giocatori più brillanti del periodo posto Preziosi. Insieme a loro, tre nomi passati all’epoca in sordina: Calafiori, attuale difensore dell’Arsenal e titolarissimo nell’Italia, Piccoli, attaccante del Cagliari non convocato ma citato da Spalletti in conferenza stampa come possibile sostituto di Retegui, e Amiri. Per quest’ultimo 13 presenze e zero goal in quel Genoa. I tifosi se ne sono ricordati nella partita di andata quando è apparso tra i titolari della fortissima Germania, per lui 66 minuti di gioco. E pensare che, all’epoca, quando c’era anche Cambiaso, i riflettori erano tutti per Yeboah…