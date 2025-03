Genoa, Pulsee rinnova la sponsorizzazione. Il presidente Sucu: “Vogliamo essere partner, giocare di squadra è meglio”

Genova. Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia, rinnova la sponsorizzazione col Genoa. L’alleanza, nata nel 2023, conferma Pulsee Luce e Gas come front jersey sponsor del Genoa anche per la prossima stagione sportiva, quella 2025/2026.

Un accordo che arriva dopo due stagioni di impegno condiviso affinché alla passione sportiva si affiancasse l’energia di una società nata per portare innovazione.

Superato il traguardo dei 200 mila clienti, la società stima una crescita del 65% entro il 2027 con il mix di offerta completamente digitale e una rete fisica distribuita su tutto il territorio nazionale che conta oggi più di 200 agenzie presenti da Nord a Sud.

Simone Demarchi, presidente di Pulsee e amministratore delegato di Axpo Italia, racconta: “L’idea della sponsorizzazione nacque in un bar con Andrès Blazquez. Porta indubbia visibilità affiancare il nostro nome al Genoa ed è anche l’occasione per affermare il legame con il territorio. Noi siamo qui da 25 anni. È stata una bella sfida ottenere questi importanti risultati a Genova”.

Il presidente Dan Sucu, alla prima uscita pubblica, aggiunge in italiano: “Senza sponsorizzazione tutto lo spettacolo del calcio è molto più povero, molto meno interessante. Ringraziamo molto Pulsee, ma le parole non sono sufficienti. Dobbiamo fare molto di più vogliamo restare come partner. Perché c’è una cosa che ho ormai capito: non puoi fare nulla da solo, con una squadra è meglio”.

Alicia Lubrani, a.d. di Pulsee Luce e Gas e cmo di Axpo Italia, specifica che la scelta del Genoa è stata fatta col cuore: “La nuova proprietà ha portato una grandissima energia e il Genoa suscita simpatia con prospettiva internazionale e con la regia giusta si può fare qualsiasi cosa. Il calcio è una piattaforma interessante. Con il Genoa abbiamo lanciato una campagna sui diritti umani, una contro il razzismo, è una piattaforma per veicolare tanti messaggi”.

Come negli anni scorsi, la collaborazione non si limiterà alla sponsorizzazione della maglia da gara, del training kit e del warm up kit, ma vedrà l’attivazione di una serie di iniziative per i tifosi e gli appassionati. Dalle attività presso gli official store del Genoa – dove si potrà accedere anche a sconti, promozioni o semplice consulenza sulle proprie bollette – ad operazioni promozionali anche collegate ai prodotti ufficiali di Genoa CFC. La collaborazione prevede di continuare il coinvolgimento dei social media come canale di comunicazione costante con i tifosi e sul cui utilizzo Genoa cfc ha dimostrato grande capacità di sviluppare un linguaggio coinvolgente e innovativo, pienamente in linea con quello di Pulsee. L’attivazione di questi e ulteriori asset di collaborazione verranno comunicati nei prossimi mesi.