Genoa pari a Cagliari, Vieira: “Infastidito da questo primo tempo, ma nel secondo avremmo meritato di più”

Un punto in più verso la salvezza per il Genoa ma non è un Patrick Vieira particolarmente raggiante quello che si è presentato ai microfoni di Dazn dopo l’1 a 1 sul campo del Cagliari. Il motivo in chiusura di intervista quando il tecnico sottolinea l’insoddisfazione per l’avvio di gara. Una mezzora che avrebbe potuto compromettere la partita. Tuttavia, il Genoa è man mano cresciuto con il procedere dei minuti, firmando una ripresa di livello.

“Non abbiamo fatto un bel primo tempo – esordisce l’allenatore -. Il secondo è andato meglio: abbiamo segnato subito e peccato perché abbiamo creato più di loro e avremmo meritato di più“.

“Abbiamo segnato attaccando la profondità – prosegue -. Avevamo lavorato su questo in settimana. Peccato non averlo fatto di più nel primo tempo. La linea difensiva è stata molto solida, soprattutto sulle palle alte. Vasquez e De Winter hanno fatto una grande partita”.

Stesso risultato in rimonta ma una prova migliore rispetto a quella contro l’Empoli: “Sì, siamo stati più brillanti rispetto all’Empoli. Non ci sono state tantissime giocate oggi ma per noi era importante fare un passo in avanti. Abbiamo provato a giocare di più e lo abbiamo fatto nel secondo tempo“.

“Nell’intervallo ho detto che abbiamo avuto poca aggressività, perdendo le seconde palle. Abbiamo messo poca pressione ai loro difensori. Ho chiesto alla squadra di essere più alta e aggressiva. Questo primo tempo mi dà un po’ fastidio“, conclude.