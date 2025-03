Genoa, multa salata per lancio di fumogeni e oggetti vari in campo nella partita contro il Lecce

Genova. Il giudice sportivo ha deciso di sanzionare il Genoa con una ammenda di 10 mila euro a causa di lanci di due fumogeni due bottigliette di plastica e un oggetto cilindrico, da parte di alcuni sostenitori del Grifone, durante la partita casalinga contro il Lecce (giocata venerdì 14 marzo), vinta poi per 2 a 1.

A causa di questi lanci sul terreno di gioco, quelli dei fumogeni avvenuti al settimo minuto e al settantaseiesimo, il direttore di gara (Fabio Maresca) ha dovuto sospendere il match per un minuto per mettere agli addetti ai lavori di spegnerli e allontanarli dal campo.

Nel frattempo la ripresa generale degli allenamenti è fissata per domani, mercoledì 19 marzo, dove però saranno assenti i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. C’è però da preparare la sfida esterna contro la Juventus, in programma sabato 29 marzo alle ore 18, e così il programma non si ferma. Mister Vieira, complice la sosta per le nazionali, avrà il tempo di valutare più attentamente alcuni giovani di proprietà e, chissà, magarli integrali in Prima Squadra.

Per la gara contro i bianconeri il tecnico dovrà fare a meno di Aaron Martin. Nella sfida contro il Lecce, il terzino spagnolo, è stato ammonito al ventinovesimo minuto e, essendo in diffida, salterà la prossima partita. Nessun squalificato invece per il club bianconero.