Genoa, Messias salta il Cagliari: i convocati di Vieira

Questa sera alle 20,45 il Genoa scende in campo a Cagliari nel match valido per la 28^ giornata di Serie A. Patrick Vieira dovrà fare a meno di Junior Messias, il brasiliano classe 1990 non sarà della partita per un piccolo problema muscolare.

Non c’è pace per l’ex Milan, che non riesce a trovare continuità proprio a causa dei numerosi problemi fisici che ne hanno falcidiato la carriera. Il Grifone dovrà dunque rinunciare al suo uomo di maggior qualità in quello che potrebbe essere un vero e proprio match point salvezza.

Per battere i sardi allenati dall’ex Davide Nicola, Viera ha convocato i seguenti giocatori: Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva. Difensori: De Winter, Martin, Matturro, Norton-Cuffy, Otoa, Sabelli, Vasquez, Zanoli. Centrocampisti: Badelj, Cuenca, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Miretti, Onana. Attaccanti: Cornet, Ekhator, Ekuban, Pinamonti, Venturino