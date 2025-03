Genoa-Lecce 2-1 nel segno di Miretti e Malinovskyi: gol e assist deliziosi per una vittoria che sa di salvezza

Genova. Il Genoa torna alla vittoria dopo tre partite e lo fa in un match decisivo per mettere un altro mattoncino verso la salvezza: Finisce 2-1 con il Lecce grazie alla doppietta di Miretti nel primo tempo su due assist meravigliosi di Malinovskyi, tornato titolare dopo quel maledetto 21 settembre a Venezia, dove si ruppe il perone. Nella ripresa il Genoa disfa parzialmente quanto fatto e subisce il ritorno del Lecce, più per i demeriti del Genoa che per meriti della squadra di Giampaolo, grazie a un calcio di rigore di Krstovic provocato da un tocco di mano di Matturro, ma riesce comunque a portare a casa il risultato. Per Vieira un bottino importante: 13 punti nelle ultime 5 partite in casa. Classifica che ora sorride ancor di più: 35 i punti e salvezza davvero a un passo.

Primo tempo

Vieira decide di lanciare Malinovskyi dal primo minuto, come si era effettivamente intuito dalla conferenza pre-gara. Al suo fianco Masini, mentre Badelj va in panchina. Squadre schierate speculari con il 4-2-3-1

Primi cinque minuti senza il tifo, con la tifoseria organizzata che protesta contro gli orari assurdi e le trasferte vietate a pochi giorni dalla data. Poi l’ingresso a suon di petardi e fumogeni. Dopo un inizio più favorevole al Lecce i fuochi d’artificio in campo arrivano al 16′ con la rete del vantaggio di Miretti: girata deliziosa al volo di destro su assist altrettanto bello di Malinovskyi a scavalcare la difesa. Sempre Miretti si fa notare al 29′: si accentra dalla sinistra palla al piede dal limite e tenta un destro a girare a mezza altezza verso il palo più lontano che esce di pochissimo. La ditta Malinovskyi-Miretti compie un’altra magia nel recupero del primo tempo (47′): stavolta l’assist è rasoterra, Miretti stoppa spalle alla porta e porta a spasso Guilbert e insacca col mancino. Unica macchia in un primo tempo ben giocato i due cartellini gialli: uno per Martin, diffidato, che salterà la Juve, l’altro per Miretti, ingenuo a spingere via Coulibaly proprio vicino alla panchina del Lecce. Primo tempo che termina con il Genoa in vantaggio nei primi 45 minuti. Non capitava da Udinese-Genoa del primo dicembre.

Secondo tempo

Giampaolo cambia subito due elementi: fuori Pierotti e Morente per N Dri e Karlsson. Il Genoa mantiene il pallino del gioco fino all’uscita di Malinovskyi, per lui un’ovazione al 56′ quando esce. Lo rileva Matturro che va a fare l’esterno a sinistra, con Martin che alza il baricentro. Miretti si sistema al posto dell’ucraino, ma la mossa non è felicissima perché il Lecce comincia a prendere campo e nella prima vera occasione da rete trova un calcio di rigore per un tocco di mano dello stesso Matturro su tiro di Danilo Veiga, entrato al 57′ al posto di Guilbert. Maresca va a vedere il filmato e decreta il penality che Krstovic insacca spiazzando Leali al 68′. Il Lecce ora ci crede e Vieira prova a mischiare le carte inserendo Ekhator per Zanoli (72′), Norton-Cuffy per Sabelli e Onana per Miretti (81′), ma è ancora il Lecce ad andare vicino al gol all’81’ con un tiro insidiosissimo dal limite di Karlsson, con Leali che si allunga e toglie la palla a fil di palo. È l’ultimo sussulto prima del fischio finale.

93′ Ekhator guadagna un corner prezioso facendo rimbalzare il pallone su un avversario, ma poi il gioco di tenere il pallone non riesce ed è il Lecce a guadagnare una rimessa laterale

90′ Cinque minuti di recupero

89′ Ammonito Vasquez per gioco falloso

84′ Occasione Lecce! Tiro insidiosissimo dal limite di Karlsson, Leali si allunga e toglie la palla a fil di palo

82′ Ultimo cambio nel Lecce, fuori Helgason per Banda

81′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Sabelli per Norton-Cuffy e Miretti per Onana

78′ Nuovo calcio d’angolo per il Lecce che continua a mantenere il pallone in un’azione interminabile

77′ Corner per il Lecce, ma gioco fermo per il lancio di un fumogeno

72′ Nel Genoa fuori Zanoli per Ekhator

68′ Krstovic sul dischetto accorcia le distanze, Leali spiazzato: 2-1. Il giocatore fa un gesto verso la Nord e si becca una selva di fischi e viene ammonito

64′ Doppia respinta di Matturro in area di rigore con il braccio attaccato al corpo, il Lecce protesta. Maresca va a vederlo e concede il calcio di rigore per il secondo episodio, in cui il numero 33 in effetti alza la mano pur vicina al petto e para il pallone sul tiro di Danilo Veiga

64′ Ripartenza genoana, con Sabelli che appoggia per Pinamonti. Tentativo di tiro a girare, fuori

62′ Ci prova Frendrup da fuori area, palla lontana dalla porta

59′ Corner per il Lecce, con una deviazione di testa su un lancio lungo. Sulla battuta Vasquez respinge di testa, poi il pallone resta al Lecce con Helgason che fa un tiro-cross bloccato da Leali

57′ Doppio cambio nel Lecce: fuori Guilbert e Coulibaly per Danilo Veiga e Kaba

56′ Cambio nel Genoa: ovazione per l’uscita di Malinovskyi, dentro Matturro. Miretti va a sostituire il compagno nel ruolo, Matturro va a fare il terzino sinistro, Martin avanza

52′ Cross di Coulibaly, Leali fa suo il pallone in presa alta uscendo in mezzo all’area

49′ Ammonito Berisha, che atterra Zanoli

46′ Si riparte con un doppio cambio nel Lecce, che tocca il primo pallone: fuori Pierotti e Morente per N Dri e Karlsson. Genoa che attaccherà verso la Sud in questo secondo tempo

47′ Raddoppio del Genoa! Ancora sull’asse Malinovskyi-Miretti: stavolta l’assist è rasoterra, Miretti stoppa spalle alla porta e porta a spasso Guilbert e insacca col mancino

45′ Due minuti di recupero

39′ Calcio di punizione per il Lecce dai 22 metri, sulla battuta di Helgason viene colpito allo stomaco Pinamonti che resta a terra. Necessario l’intervento del medico e del massaggiatore

34′ Cartellino giallo anche per Miretti, che proprio vicino alla panchina del Lecce spinge via Coulibaly

29′ Ammonizione per Martin, che trattiene vistosamente un avversario. Era diffidato. Salterà la Juve

26′ Miretti! Grande giocata dell’autore della rete del vantaggio: si accentra dalla sinistra palla al piede dal limite e tenta un destro a girare a mezza altezza verso il palo più lontano che esce di pochissimo

18′ Gioco fermo per un problema a Vasquez, che però sembra poter riprendere

16′ Gol del Genoa! Assist fantastico di Malinovskyi che vede il movimento in profondità di Miretti e scavalca la linea difensiva del Lecce. Il numero 23 con una girata al volo insacca un gol di pregevole fattura

15′ Ancora Berisha servito da Guilbert al limite, prova il destro, ma angola trop

11′ Ancora corner per il Genoa: stavolta la deviazione arriva di piede sul cross basso di Masini. Si vede poco a causa dei fumogeni

9′ Calcio d’angolo per il Genoa, sulla punizione di Martin Coulibaly devia di testa sul fondo. Nulla di fatto sugli sviluppi

5′ Entrano i tifosi e si scatenano fumogeni e fuochi d’artificio. Gioco fermo per qualche secondo perché uno dei fumogeni è stato lanciato in campo

5′ Ci prova Berisha con una girata che termina sull’esterno della rete

1′ Si comincia con palla al Genoa, che attacca verso la Nord. Anche i tifosi del Lecce sembrano solidali alla protesta

Pioggia di fischi durante l’inno della Serie A e due striscioni a comporre la frase “Questo è il calcio che voi volete” esposti all’ingresso in campo delle squadre a completare la protesta annunciata ieri dai tifosi rossoblù.

Dopo la tregua del pomeriggio è ricominciato a piovere a Genova, proprio in concomitanza con l’ingresso in campo di Genoa e Lecce per il riscaldamento. Sfida che rappresenta l’anticipo della 29esima giornata. In tribuna presente anche il presidente Dan Sucu.

Formazione inedita per il Genoa che schiera dal primo minuto Malinovskyi a centrocampo insieme a Masini, Badelj in panchina. A disposizione, visto l’alto numero di infortunati, Vieira ha chiamato diversi ragazzi della Primavera.

Inizio partita senza i cori della tifoseria organizzata, che ha deciso di protestare per 5 minuti contro i “Continui abusi e scorrettezze verso chi questo gioco l’ha reso grande e invidiato in tutto il mondo: i tifosi − si legge nel volantino − non possiamo più restare fermi e indifferenti davanti alla deriva di quello che era il gioco più bello del mondo. Chiediamo a tutti di restare in silenzio per i primi 5 minuti. Un silenzio rumoroso per dire basta a orari sempre più indecenti, trasferte vietate senza senso e per di più a pochi giorni dalla partita, nessun rispetto per il tifoso e per chi spende tempo e denaro per seguire la sua passione. 5 minuti come vogliono loro. Ai restanti 85 come vogliamo noi! Con la voce della Nord e di tutto lo stadio!”.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Sabelli (81′ Norton-Cuffy), De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Malinovskyi (57′ Matturro), Masini, Miretti (81′ Onana), Zanoli (72′ Ekhator), Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Badelj, Barbini, Carbone, Venturino, Nuredini, Papastylianou.

Lecce: Falcone, Guilbert (58′ De Melo), Baschirotto, Jean, Gallo, Coulibaly (58′ Kaba), Berisha, Pierotti (46′ N Dri), Helgason (82′ Banda), Morente (46′ Karlsson), Krstovic.

Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, Ramadani, Burnete, Coelho.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: Martin, Miretti, Vasquez (G); Berisha, Krstovic (L)

Spettatori: 31.495. 3402 biglietti venduti, di cui 1101 ospiti. 28093 abbonati