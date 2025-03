Genoa-Lecce: arbitra Maresca, atteso il presidente Sucu

Genova. Per il Genoa si avvicina la partita di venerdì contro il Lecce (ore 20.45 al Ferraris). Dopo i pareggi con Empoli e Cagliari i rossoblù attendono un’altra avversaria che lotta per la salvezza.

Allenamento in mattinata senza gli assenti (Cornet, Ekuban, Vitinha, Thorsby).

Si preannuncia un pienone allo stadio: già oltre 30mila gli spettatori con biglietto o abbonamento. Previsto un esodo da Lecce: già mille i ticket venduti. Giovedì in programma rifiniture atletiche, tecniche e fase per le palle inattive.

Il Genoa giocherà davanti al presidente Sucu, che arriverà a Genova. In caso Malinovskyi dovesse giocare per lui sarebbe la 150esima presenza in Serie A. Intanto le statistiche premiano Miretti come giocatore rossoblù con più dribbling riusciti nell’era Vieira (16 partite) e mostrano che il Grifone è ottavo per apporto dei subentrati: 13 la cifra raggiunta tra reti, assist e rigori.

La direzione di Genoa-Lecce è stata affidata all’arbitro Fabio Maresca di Napoli. Maresca sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Marco Scatragli e Andrea Zingarelli, di Arezzo e Siena. Quarto ufficiale Simone Galipò della sezione di Firenze. Al var Paolo Mazzoleni, della sezione di Bergamo, insieme a Giacomo Camplone, della sezione di Pescara.