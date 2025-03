Genoa, Leali: “Abbiamo messo tanta intensità fisica e mentale, dobbiamo continuare così”

Genova. Niente clean sheet nella vittoria contro il Lecce per Nicola Leali, ma il portiere del Genoa si è fatto trovare prontissimo nel finale in una parata decisiva sul tiro di Karlsson all’81’ destinato a infilarsi radente al palo. Una testimonianza dell’ottimo stato di forma che il portiere rossoblù sta attraversando in questa stagione. Su quell’intervento commenta: “Le parate se aiutano la squadra e fanno portare a casa i risultati come quella di oggi fanno solo che piacere”.

In sala stampa Leali spiega: “Nel primo tempo ci abbiamo messo tanta intensità sia fisica sia mentale. Sapevamo che dovevamo migliorare e ci siamo riusciti e dovremo continuare così nel futuro”.

L’estremo difensore rossoblù è cresciuto in tanti frangenti, sia nelle uscite sia nelle giocate coi piedi: “In settimana ci lavoriamo sia individualmente sia a fine allenamento sia tramite le analisi video nel post partita, cerchiamo di curare ogni dettaglio e migliorare”.

Quanto è importante per la squadra il recupero di un giocatore come Malinovskyi? “Ruslan è un giocatore di esperienza importante, penso che sappia in cuor suo come gestire il suo momento, gli siamo vicini, ha grandi qualità, ha magari bisogno di fiducia e di ritrovare i suoi tiri. Oggi ha fatto una grandissima partita, per noi è fondamentale e farà la differenza”.

La mentalità di Vieira è stata trasmessa ai suoi giocatori, perché anche Leali non si sbilancia sulla salvezza: “Continuamo a lavorare partita dopo partita, non guardiamo più di tanto la classifica. Vedremo alla fine quanti punti riusciremo a raggiungere”.

E sulla compattezza difensiva, che è uno dei mattoni per costruire la fiducia anche in un portiere dice: “Finora abbiamo subito poco, dobbiamo continuare così affinché gli altri ci mettano poco in difficoltà nelle conclusioni. Il lavoro in settimana e la conoscenza del nostro compagno aiuta molto a fare in modo che gli altri non siano pericolosi”.