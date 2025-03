Genoa, giovani sugli scudi in Nazionale Under 19: Ekhator segna, bene anche Fini e Venturino

Crotone. Piccoli rossoblù crescono, anzi, si confermano tra i profili più interessanti del panorama italiano. Lo dimostra la prestazione dei tre giovani del Genoa nel pareggio di ieri che sa di beffa (1-1) tra Italia Under 19 e Lettonia valido per le qualificazioni all’Europeo.

Ekhator (2006) è stato il migliore in campo, autore della rete del momentaneo vantaggio al 28′, ma sempre autore di movimenti e tocchi lungo tutto il fronte offensivo. Per lui Vieira ha usato parole di elogio evidenziando quanto stia crescendo anche in ruoli non suoi e lo ha messo tra i giocatori del futuro in maglia rossoblù.

Esordio positivo per Lorenzo Venturino (2006), autore di inserimenti interessanti e già di buona personalità nel proporsi. Proprio su un suo cross Ekhator avrebbe potuto anche segnare prima.

Anche Seydou Fini 8 (2006), che per ora è andato a svezzarsi in serie B olandese dove sta facendo molto bene (29 partite, 4 gol e 3 assist), ha dimostrato grandi capacità fisiche e di quantità e ha messo lo zampino anche nella rete del momentaneo vantaggio.

Il risultato non è certo quello sperato, ma almeno i piccoli grifoncini non possono che essere soddisfatti della prestazione individuale. Tre “terribili” 2006 che la società ha come patrimonio interno.

Intanto a Genova la squadra continua ad allenarsi a ranghi ridotti priva di sette nazionali. Stasera De Winter impegnato col Belgio contro l’Ucraina, mentre la Danimarca di Frendrup gioca contro il Portogallo in Nation League.