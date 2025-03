Genoa, emergenza in attacco col Lecce: lesione per Cornet, Ekuban torna dopo la sosta

Inizio di settimana all’insegna delle notizie dall’infermeria per il Genoa. Di ritorno dalla Sardegna, i rossoblù si erano portati oltre al punto in classifica anche quello interrogativo sulle condizioni dell’esterno – e autore del goal – Cornet e di Ekuban, l’autore dell’assist vincente.

Maxwel Cornet ha riportato una lesione e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime settimane. Ekuban ha accusato un risentimento e, come per Vitinha, si valuteranno le condizioni durante la sosta per le nazionali.

Questa settimana potrebbero esserci novità per il rientro di Thorsby. Il Genoa giocherà di nuovo di venerdì, al Ferraris alle ore 20,45 contro il Lecce di Marco Giampaolo.