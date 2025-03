Genoa, ecco la quarta maglia: omaggio al Boca Juniors e agli Xeneizes emigrati in Argentina

Genova. Nel 1925 nacque Ma se ghe penso, canzone genovese simbolo dei flussi di emigrazione fra Italia e Argentina dal porto di Genova alla città di Buenos Aires. In occasione del centenario della canzone, il Genoa ha deciso di presentare la quarta maglia con un messaggio evidente: rendere omaggio a chi ha attraversato l’Oceano in cerca di speranza e fortuna cogliendo l’occasione dei 120 anni della fondazione del Boca Juniors, squadra argentina soprannominata, non a caso, Xeneizes, perché furono i genovesi a fondarla nel quartiere della Boca a Buenos Aires.

‘Dall’inizio para siempre‘, questo lo slogan scelto dal Genoa per la presentazione. La quarta maglia, sempre targata Kappa, sarà indossata sabato prossimo a Torino contro la Juventus.

A cementare ancora di più il tema in oggetto la location del Mei, Museo dell’Emigrazione Italiana, dove oggi si è tenuta la conferenza di presentazione. Una scelta fortemente simbolica, che pone al centro del racconto non solo la maglia, ma anche una storia di emigrazione, appartenenza e identità che unisce Genova e Buenos Aires, il Genoa e il Boca Juniors. La connessione rivive nei colori della nuova divisa: blu navy con fascia centrale e dettagli gialli, come tributo ai colori iconici del club argentino. Immancabile, sul petto, il Grifone, simbolo della genovesità e dell’orgoglio rossoblù.

Un altro richiamo è contemplato sul retro, sotto il colletto: la scritta ‘Zeneixi’, versione genovese di ‘Xeneizes’. Il colletto ispirato alla polo, firma stilistica di Kappa, distingue la jersey dal classicismo di altre maglie.

Tanti i calciatori che hanno indossato le due maglie negli anni, da Boselli a Burdisso, da Figueroa a Palacio, da Perotti a Roncaglia. Il collegamento travalica il romanzo della narrazione calcistica, richiamando aspetti culturali e una ‘fratellanza’ cullata dalle ondate migratorie che, nei primi del Novecento, portarono migliaia di liguri e genovesi a insediarsi nel quartiere della Boca, nella capitale argentina e nel Paese.

Il Mei, con le sue collezioni, installazioni immersive e progetti di ricerca, è riconosciuto a livello internazionale come un punto di riferimento sul tema dell’emigrazione e del suo impatto anche nello sport. Da qui la decisione condivisa da Genoa e Kappa di ambientare lì presentazione, rendendo la maglia, oltre che un prodotto tecnico, un ponte tra due sponde dell’oceano, tra generazioni e passioni, tra passato e presente.

La presentazione è stata accompagnata da una campagna di comunicazione con l’obiettivo di una resa dal forte impatto visivo ed emotivo, firmata dal celebre fotoreporter Sam Alexander Gregg, con un video ideato da Gibbo e Lori e realizzato da No Panic, creative partner del Genoa.

Sul piano musicale, il gruppo ligure Free Shots ha realizzato una rivisitazione del brano Moliendo Café, che sarà protagonista di una serie di attività promozionali.

Dal punto di vista tecnico, il kit è realizzato con tecnologia Kappa KombatTM Pro. Il tessuto interlock con Hidro-Way Protection offre traspirabilità e comfort, mentre la grafica embossata a caldo dona un effetto elegante e dinamico. Collo e fondo manica in costina lavorata assicurano elasticità e resistenza all’usura, mantenendo un fit perfetto in qualunque condizione. Il 4th Kit sarà in vendita in esclusiva online e nello Store di via XX Settembre 114r., in selezionati negozi Robe di Kappa® e online su kappa.com.

A rafforzare la sinergia tra sport e cultura, Mei e Genoa cfc lanciano una promozione speciale dedicata ai tifosi: i titolari di tessera dna Genoa possono visitare il Museo dell’Emigrazione Italiana con biglietto ridotto a 5 euro, scoprendo un percorso narrativo che restituisce ancora più senso e profondità all’aspetto sportivo.