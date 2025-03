Genoa, dalle lacrime al sorriso: ritorna Malinovskyi, a Vieira un’arma in più

Genova. Il 21 settembre 2024 il Genoa cadeva a Venezia insieme ad uno dei giocatori più importanti della rosa rossoblù: Ruslan Malinovskyi, fratturatosi il perone appoggiando male la caviglia sul terreno di gioco del “Penzo”. Il successivo silenzio dello stadio è struggente, ancor di più alle urla di dolore e alle lacrime del centrocampista ucraino.

Poi il lungo stop, la riabilitazione e dopo cinque mesi il rientro tra i convocati proprio nel match di ritorno contro i lagunari, scelto questa volta non da Alberto Gilardino ma da Patrick Vieira. Venerdì scorso contro il Lecce una notizia ancora più bella, Malinovskyi torna dal primo minuto e a giocare davanti al popolo genoano. Il resto lo dice il campo: suoi gli assist ai gol di Miretti, del Ferraris l’ovazione alla sua uscita dal campo.

“Che emozione tornare a giocare in questo stadio e condividere questo momento importante con i tifosi meravigliosi – scrive Malinovskyi su Instagram -. Grandi ragazzi 3 punti importanti, andiamo avanti cosi. Grazie alla mia famiglia per esserci sempre accanto a me. Voglio ringraziare tutto lo staff del Genoa per il loro lavoro prezioso. Grazie Professore Federico Santolini anche Emanuele Santolini. Forza Genoa”.

Ora che sta per tornare a pieno regime, l’ex atalantino potrà impreziosire ulteriormente il percorso dei rossoblù in questo finale di campionato. Contro la squadra di Giampaolo, infatti, si è notato come Malinovskyi nel 4-2-3-1, agendo praticamente dietro Pinamonti, possa portare una maggiore qualità nel legare centrocampo e attacco, risultando quindi determinante per produrre occasioni da rete. L’intesa con Miretti, che parte più defilato, è apparsa “verde” sin da subito (come direbbero gli appassionati del videogioco calcistico FC25, ex FIFA).

Ma oltre ad un aspetto prettamente tattico, è proprio la qualità tecnica del giocatore che può portare ad un sovrappiù. La sua abilità balistica, con un potente e preciso mancino che sfrutta da ogni posizione, può rivelarsi davvero un’arma in più. Ma anche la capacità nella gestione del pallone data da un’intelligenza calcistica non indifferente, potrà dare ancor di più imprevedibilità e incisività alle manovre offensive del Genoa. Era stato tra i giocatori chiave nella gestione Gilardino, soprattutto nella stagione 2023-2024. Ora può continuare ad esserlo in quella targata Vieira. “È positivo vedere Ruslan sul campo, ha dimostrato qualità di piedi – ha dichiarato il tecnico francese nel post partita -. Lui è un giocatore internazionale, porta energia, esperienza, qualità di piedi, può segnare, fare assist, può portare tanto alla squadra“.

Dalle lacrime al sorriso, Ruslan Malinovskyi è tornato.