Genoa alla prova Cagliari, Vieira: “Critiche al gioco? Pensiamo a dove eravamo”

Venerdì alle 20,45 il Genoa scende in campo in trasferta a Cagliari. Proprio contro i sardi all’andata Patrick Vieira aveva esordito sulla panchina rossoblù. In conferenza stampa l’allenatore ha parlato delle critiche dopo la prestazione opaca contro l’Empoli invitando a guardare alla globalità della stagione: “Pensare a dove eravamo prima e dove siamo adesso”. Non ci saranno Bani, Thorsby e Vitinha mentre Ekuban è ormai pronto a giocare anche dall’inizio. Vieira ha parlato della possibilità di impiegare il 4-4-2 per consentire a Pinamonti di condividere il peso dell’attacco e della “legnate” dei difensori avversari. Infine si è soffermato sulla crescita di Vasquez.

“La situazione è migliore rispetto all’inizio ma non abbiamo ancora fatto nulla – esordisce – , l’obiettivo non è stato ancora raggiunto. La classifica è corta, dobbiamo continuare a essere concentrati“.

Non ci saranno i tifosi del Genoa al seguito visto il divieto di trasferta per i residenti in Liguria: “Ci sarà un’atmosfera difficile, come lo era San Siro. Ma anche lì abbiamo disputato una partita coraggiosa giocando con intensità. Fuori casa siamo capaci di fare cose interessanti”.

Dopo l’Empoli, critiche sul gioco del Grifone: “Le critiche fanno parte del nostro mondo: per me è importante rendersi conto di dove eravamo settimane fa e dove siamo oggi. Contro l’Empoli è mancata un po’ di intensità. Invece, a Milano contro l’Inter mi è piaciuta tantissimo la squadra. Non è stata la partita più bella contro l’Empoli, ma abbiamo preso un punto. In casa, abbiamo fatto tre vittorie e un pareggio. Ho chiesto ai giocatori di non guardare la classifica, di lasciarla da parte e di pensare alle partite. La partita conto l’Empoli dimostra che nel calcio non ci sono partite facili. Voglio vedere tutti i giorni il livello della preparazione della partita contro l’Inter”.

“Non credo che contro l’Empoli ci sia stato un problema fisico – aggiunge -. Lo si è visto negli ultimi 10 minuti. È mancata l’aggressività, un elemento importante per noi. Non ci possiamo permettere di scendere in campo con meno aggressività e intensità. Malinovs’kyj si sente meglio, Badelj ha giocato senza problema, Ekuban e Cornet solo primo tempo”. Il riferimento è all’amichevole di inizio settimana contro il Ligorna, squadra genovese che milita in Serie D.

Come supportate Pinamonti? “Sto riflettendo con lo staff per vedere se giocare con due attaccanti. Bisogna tenere conto dell’equilibrio della squadra. Dobbiamo migliorare su questo aspetto e cerchiamo soluzioni. Per farlo le caratteristiche dei giocatori indicando il 4-4-2 più che una soluzione col trequartista”.

Una stagione che sta vedendo la crescita esponenziale delle prestazioni di Vasquez: “Un giocatore importantissimo per noi. Ha valori che rappresentano bene la società e i tifosi. Dà sempre il 120%, non molla mai e lavora per la squadra aiutando gli altri. E’ uno dei nostri leader. Non ha la fascia ma è uno dei capitani della squadra”.