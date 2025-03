Lieto fine per i due gemellini di 12 anni scomparsi da Sampierdarena: ritrovati a Sestri Levante

Genova. Molta paura, ma nulla di più grave: i due gemellini di 12 anni scomparsi lunedì mattina da Sampiedarena sono stati ritrovati poche ore dopo l’allarme, entrambi incolumi. Erano a Sestri Levante, in un bar in cui si erano rifugiati dopo avere probabilmente deciso di saltare la scuola e fare un giro.

A dare l’allarme in mattinata erano stati gli operatori di MultiEtnica Genova, che avevano spiegato che i due ragazzini erano stati accompagnati dal padre a scuola, come sempre, ma non erano poi entrati.

L’appello è stato diramato subito con la richiesta di contattare subito il 112 per segnalare eventuali avvistamenti. Intorno all’ora di pranzo la titolare di un bar di Sestri Levante ha chiamato i carabinieri: i ragazzini erano entrati da soli dicendo che aspettavano un adulto, ma dopo quaranta minuti in cui non si è presentato nessuno la donna ha deciso di segnalare la loro presenza.

I militari di Sestri Levante sono quindi arrivati, li hanno prelevati e riaffidati alle cure dei genitori.