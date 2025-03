Gatto trovato bruciato e in fin di vita a Begato. La Protezione animali: “Chi sa parli”

Genova. Sabato scorso un gatto è stato trovato gravemente ustionato a Genova Begato in via Checov dai volontari della Croce gialla servizi animali, che l’hanno soccorso in condizioni disperate, salvandolo.

Dopo l’indignazione social, però, scatta anche l’azione legale. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane-Animal Protection ha infatti comunicato di “aver sporto una denuncia alle autorità competenti per risalire all’identità del responsabile dell’ennesima crudeltà contro un povero animale”.

“Atti come questo non solo causano sofferenza agli animali, ma sono anche indicatori di comportamenti antisociali che possono evolvere in ulteriori forme di violenza – si legge nel comunicato diffuso dall’associazione – L’associazione si appella a tutti i cittadini affinché collaborino attivamente per fornire qualsiasi informazione utile all’individuazione dei responsabili”.

“Non posso immaginare il dolore e il terrore che ha dovuto sopportare questo povero gatto, colpevole soltanto di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato – dichiara la presidente LNDC-Animal Protection Piera Rosati – Spero davvero che qualcuno dimostri senso di responsabilità e di civiltà e si faccia avanti con informazioni utili a identificare il mostro che è stato capace di fare una cosa di questa ferocia. Denunciare questi atti di crudeltà verso gli animali è un dovere civico e la collaborazione della comunità è essenziale per garantire che tali crimini non restino impuniti”.