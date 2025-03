Gaslini a rischio tagli, Pastorino: “Grave, si tenta di tappare i buchi della sanità con scelte irresponsabili”

Genova. “Speriamo che la notizia non sia confermata ma giungono voci allarmanti su un possibile taglio del 10% ai finanziamenti dell’Istituto Gaslini, pari a circa 10 milioni di euro. Un’eventualità che avrebbe conseguenze gravissime su una delle eccellenze della sanità ligure e nazionale, un ospedale che non solo garantisce cure di altissimo livello alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie ma che rappresenta anche una risorsa economica per la Liguria. Essendo un polo di riferimento per la pediatria e le cure specialistiche, il Gaslini accoglie ogni anno pazienti da tutta Italia, generando mobilità attiva: questo significa che le regioni di provenienza dei pazienti trasferiscono fondi alla Liguria per coprire i costi delle cure, con un impatto positivo sul bilancio sanitario regionale”.

A lanciare l’allarme è Gianni Pastorino, consigliere regionale e rappresentante di Linea Condivisa, che aggiunge: “Se a questi possibili tagli aggiungiamo il fatto che i fondi previsti dalla legge finanziaria 2021-22 per il progetto ‘Gaslini diffuso’ – circa 8,5 milioni di euro – non sono mai stati assegnati, e che mancano anche i circa 2 milioni destinati a trapianti e insegnamento, emerge un quadro chiaro: si sta cercando di tappare il buco della sanità ligure con tagli lineari e scelte scellerate.Se oggi chiedessimo ai direttori generali delle varie ASL e aziende ospedaliere quale sia l’effettiva situazione dei budget, rimarremmo sorpresi. Dietro la sicurezza ostentata dal presidente Bucci e dall’assessore Nicolò si nasconde un buco di bilancio sempre più evidente. Come dico da tempo le strade per coprirlo sono due: aumentare l’addizionale regionale IRPEF – ma in un anno elettorale come questo Bucci non lo farà – o continuare a nascondere la reale entità del disavanzo, bloccando assunzioni, non sostituendo il personale in pensionamento e tagliando servizi essenziali”

“Questo è quello che sta accadendo e il rischio per la sanità pubblica ligure è altissimo – conclude il consigliere regionale – Per questo ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale, affinché la giunta faccia chiarezza immediata e garantisca che il Gaslini, una delle nostre eccellenze, non venga penalizzato da scelte irresponsabili”.