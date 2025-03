Chiuse le gallerie Sestri Levante-Moneglia: “Criticità nella volta, è un problema serio”

Moneglia. Tegola per la viabilità del Levante ligure: sono state chiuse fino a data da destinarsi le gallerie della strada provinciale Riva Trigoso-Moneglia a causa di una caduta massi nel territorio di Moneglia e per alcune criticità nella volta della galleria nel comune di Sestri Levante. Il transito è vietato anche ai mezzi di soccorso.

“Un problema serio – ha detto Claudio Magro sindaco di Moneglia -. Sono in corso sopralluoghi tecnici nei tratti di galleria tra il campo sportivo e La Secca perché le piogge degli ultimi mesi hanno tolto consistenza alla parte sovrastante i tunnel. Incontrerò il sindaco di Sestri Levante perché un analogo problema si è verificato nel tratto di loro competenza”.

Forti i disagi per i residenti che ogni giorno si spostano per lavoro o studio verso il Tigullio e problemi anche per i mezzi di soccorso. Unica possibilità l’autostrada a Deiva Marina o la tortuosa strada che da Moneglia sale al passo del Bracco e si ricongiunge all’Aurelia.