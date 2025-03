Gallerie di Moneglia chiuse per la messa in sicurezza, domani il sopralluogo tecnico con i sindaci

Sestri Levante. Nel pomeriggio di domani, martedì 1° aprile, si terrà un sopralluogo tecnico congiunto nelle Gallerie di Moneglia, al quale parteciperanno i tecnici incaricati dai Comuni di Sestri Levante e Moneglia, insieme ai tecnici comunali e ai sindaci Francesco Solinas e Claudio Magro.

Nei giorni scorsi, i due primi cittadini hanno inviato una comunicazione al Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e all’Assessore Giacomo Giampedrone, sottolineando la necessità di un contributo regionale per far fronte agli interventi urgenti.

“Grazie al confronto che avremo domani con i tecnici che in questi giorni hanno lavorato per individuare le modalità più efficaci per mettere in sicurezza il tratto di galleria interessato dal crollo nel territorio comunale di Moneglia, potremo definire i prossimi passi necessari per arrivare alla riapertura nel più breve tempo possibile, garantendo però le condizioni di piena sicurezza – commenta il sindaco Francesco Solinas -. Insieme al sindaco Magro, abbiamo scritto al presidente Bucci e all’assessore Giampedrone per richiedere un contributo economico che consenta di affrontare gli interventi urgenti in fase di definizione. Si tratta infatti di una strada fondamentale per la viabilità di entrambi i Comuni, attualmente interdetta anche ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine, con pesanti ricadute per i residenti, i lavoratori, sulle attività ricettive e commerciali del territorio.”