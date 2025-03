“Mi prestate il telefono?” e poi scappa: anziani derubati tra Sottoripa e San Lorenzo

Genova. Con la scusa di fare una telefonata, approfittando della buona fede, ha rubato il cellulare a due anziani. Protagonista della vicenda un 35enne italiano, arrestato dagli agenti della polizia locale dopo due colpi tra via San Vincenzo e Sottoripa.

È successo mercoledì pomeriggio intorno alle 17, due furti compiuti a venti minuti di distanza. Il modus operandi è stato lo stesso in entrambi i casi: l’uomo ha avvicinato i due anziani, di 77 anni uno e 78 anni l’altro, e ha chiesto il loro cellulare in prestito per poter fare una telefonata. Una volta che il proprietario gli ha consegnato il telefono l’uomo si è messo a correre ed è scappato.

Gli agenti della polizia locale del nucleo reati predatori sono intervenuti dopo il secondo furto, cui hanno assistito in diretta. Sono riusciti a bloccare il ladro in via Ponte Reale, che in tasca aveva entrambi i telefoni. Il pm di turno, informato dell’arresto, ha disposto la custodia nella camera di sicurezza della Questura in attesa di udienza di convalida.