Furti seriali nei negozi, cinquantenne finisce in carcere: almeno 20 i colpi messi a segno

Genova. Un uomo di 50 anni è finito in carcere con l’accusa di avere commesso almeno venti furti in negozi e altri esercizi commerciali sfruttando moto rubate per portarli a termine.

Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito venerdì l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip sulla base di un’ordinanza che elenca i furti avvenuti tra Genova e la Riviera di Levante. Il modus operandi era sempre lo stesso: il ladro arrivava nei luoghi prescelti a bordo di motocicli rubati, forzava gli accessi degli esercizi commerciali perlopiù durante la chiusura dell’ora di pranzo e rubava il denaro dalle casse.

Le indagini sono state condotto dagli investigatori della Squadra Mobile e da diverse articolazioni investigative dell’Arma dei Carabinieri con il coordinamento della Procura della Repubblica. L’uomo è stato individuato grazie alle immagini dei vari sistemi di videosorveglianza presenti sia nei negozi sia nelle strade.

Il provvedimento è stato notificato all’uomo nel carcere di Marassi, dove era già detenuto dopo essere stato arrestato in flagranza di reato operato sempre dai “Falchi” della Squadra Mobile il 10 febbraio scorso. L’uomo, a volto coperto, ha preso di mira una gelateria e una farmacia in Albaro prima di essere bloccato.