Funivia di Montallegro, il Comune ha scelto: cinque anni di lavori per il restyling dell’impianto

Rapallo. Nuova riunione operativa questa mattina sui lavori da realizzare alla funivia cittadina che sale al santuario di Nostra Signora di Montallegro. Gli interventi sono necessari in vista della scadenza, maggio 2026, della revisione quarantennale obbligatoria.

L’ingegnere Murro incaricato dal Comune ha prospettato due soluzioni: eseguire i lavori indispensabili all’ottenimento del via libera alla revisione dell’impianto, interventi per circa 2,5 milioni di euro, oppure, come previsto dalle nuove normative in materia, approvare una serie più ampia e approfondita di lavori spalmati in cinque anni che sposterebbe la scadenza della revisione e aprirebbe la possibilità di un restyling più ampio dell’impianto, per un valore di circa 6 milioni di euro.

Con i favori unanimi dei presenti, l’amministrazione ha optato per la seconda ipotesi progettuale.

“C’è soddisfazione per aver individuato una soluzione che ci garantirà la continuità dell’impianto con una visione di lungo termine – dichiara la sindaca Elisabetta Ricci – È stato un percorso lungo, partecipato che finalmente è giunto al termine. Grazie a questa scelta strategica, possiamo pianificare gli interventi con maggiore respiro, assicurando sicurezza, efficienza e sostenibilità per i prossimi anni”.

Alla riunione erano presenti: la sindaca Elisabetta Ricci, il vicesindaco Giorgio Tasso, il presidente del Consiglio Mentore Campodonico, gli assessori Brasey e Lasinio, il segretario generale, il dirigente di ripartizione, l’ingegnere Murro e Fabio Mustorgi.