Funicolare Zecca-Righi, scatta il collaudo dei 35 anni: ferma sino a metà giugno

Genova. Anche per la funicolare Zecca-Righi è arrivato il momento di sottoposi al collaudo per i 35 anni di servizio, con conseguente stop sino a metà giugno.

Da martedì 1 aprile l’impianto sarà sottoposto a importanti attività legate alla revisione speciale dell’impianto, così come previsto dalla normativa per i 35 anni di vita tecnica. Verranno eseguiti interventi sulle parti elettriche e meccaniche nelle stazioni, sulle vetture e in sala macchine. Previsti inoltre controlli sulle principali componenti meccaniche di impianto connesse alle funzioni di sicurezza dell’esercizio. In programma anche l’implementazione dei sistemi di videocontrollo e sorveglianza attiva.

Al termine dei lavori, la cui durata è stimata in circa due mesi e mezzo, verranno svolti i controlli da parte degli enti competenti per la sicurezza d’esercizio, indispensabili per la ripresa del servizio.

In questo periodo saranno attivi i servizi bus sostitutivi F1 (piazza Bandiera-Righi), F2 (piazza Bandiera-San Simone) e F2/ (piazza Bandiera-Righi) per garantire ai cittadini servizi alternativi su gomma.