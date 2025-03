Morto a 14 anni dopo un intervento cardiochirurgico, oggi a Casella funerale e lutto cittadino

Casella. Si terranno questa mattina alle 10 nella chiesa di Santo Stefano a Casella, in Valle Scrivia, i funerali di Luca Zannini, il ragazzino di 14 anni morto il 12 marzo scorso dopo essere stato dimesso da un intervento cardiochirurgico.

In occasione dell’ultimo saluto il sindaco di Casella, Gabriele Reggiardo, ha proclamato con ordinanza sindacale “il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia e amici di Luca, scomparso dolorosamente e prematuramente”.

“L’amministrazione comunale interpretando i sentimenti dell’intera cittadinanza in questo momento drammatico intende dare un segno tangibile della profonda e sentita violenza al dolore dei familiari – si legge nel documento – il utto cittadino si declinerà con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici, la chiusura della scuola primaria di primo e secondo grado e la sospensione delle manifestazioni pubbliche”.

Si invitano inoltre gli esercenti pubblici e i commercianti a fare in modo che non siano messi in atto comportamenti irrispettosi, tradotto: niente schiamazzi da parte degli avventori e mantenere un contegno nelle ore del cordoglio generale.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il sostituto procuratore Federico Panichi attende le prime relazioni per disporre l’autopsia. Da chiarire se ci sia un nesso causale o solo temporale tra l’intervento e le dimissioni dall’ospedale Gaslini, dove Luca era stato curato, e il suo decesso. La famiglia è seguita dall’avvocato Alessandro Vaccaro.