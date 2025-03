Due frane tra Davagna e Bargagli: chiusa la statale 45, isolate 22 persone

Genova. Due frane si sono verificate sabato mattina nell’entroterra genovese.

In tarda mattinata un vasto cedimento su una strada comunale a Davagna ha portato all’interruzione della viabilità, isolando 22 persone residenti nella frazione Valle. Sul posto, in supporto all’amministrazione comunale, sono presenti i volontari della Protezione civile regionale.

Nel territorio del comune di Bargagli, invece, la presenza di una frana e di un grosso masso pericolante ha portato alla chiusura della SS45. Il traffico veicolare è stato dirottato su Davagna.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Non risultano feriti.