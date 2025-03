Genova. Il maltempo e il dissesto continuano a tenere sotto scacco il territorio di Genova e la Liguria. Dopo la bomba d’acqua che ha colpito la scorsa notte la Volpolcevera, questa mattina l’allarme frane si è esteso a tutta la provincia genvoese.

A Campo Ligure, in valle Stura, una uscita del paese è stata chiusa al traffico a causa della caduta sulla strada di una frana composta per lo più da pietre e massi di grandi dimensioni, da diverse tonnellate l’uno.

A comunicarlo lo stesso comune di Campo Ligure che con una comunicazione sulla pagina social ufficiale dell’ente ha ricordato che “si potrà uscire dal paese solo da via Gramsci. Chi proviene da via Molinetto dovrà quindi percorrere via don Minzoni e via Saracco contromano. Nella giornata odierna la ZTL sarà aperta solo per coloro che devono andare in via Molinetto. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e il personale dell’Ufficio Tecnico comunale”