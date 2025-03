Fondo vittime amianto per lavoratori portuali, Pastorino (Pd): “Il governo non ascolta e non risponde”

Genova. “Dalle risposte arrivate oggi in commissione lavoro alla Camera in cui chiedevo, per l’ennesima volta, l’estensione del fondo amianto, è chiaro che il governo non ascolta”.

Così il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino dopo l’interrogazione portata al question time in commissione lavoro alla Camera al ministero del Lavoro sull’estensione della copertura del fondo a quei lavoratori delle compagnie portuali vittime dell’amianto.

“Il tema è noto: sono in atto contenziosi tra gli eredi delle vittime dell’amianto in porto e le autorità portuali e compagnie dei lavoratori, in particolare in Liguria; contenziosi che mettono in ginocchio queste ultime. La ministra Calderone proprio in aula a Montecitorio aveva dato la sua garanzia già nel 2023 che avrebbe risolto la situazione, cosa che non è accaduta e anzi ora il ministero non risponde nemmeno più”, continua Pastorino.

“Ma i contenziosi sono in corso e serve attenzione su quello che non è per nulla un tema marginale. Monitorerò ancora la questione, da settembre 2023 è la terza volta che chiedo al ministero di impegnarsi a estendere il fondo e credo non sia serio non ricevere risposta”, conclude.