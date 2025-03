Fondo solidarietà 2024, Piana (Lega): “Dal ministero dell’Interno 467.526 euro per Genova”

Genova. “Il Ministero dell’Interno ha riscontrato, in sede di verifica tecnica del Fondo di Solidarietà 2024, ossia il fondo che attinge i soldi dall’IMU versata e che poi lo Stato distribuisce ai Comuni in base a criteri di equità per evitare disparità, l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il relativo riparto”.

Lo ha dichiarato il consigliere delegato allo Sviluppo economico e vice segretario della Lega Liguria Alessio Piana.

“Si tratta di una revisione che va a favore di alcuni Comuni a cui aveva trattenuto più soldi. Il Ministero ha quindi provveduto, a titolo di conguaglio, a restituire loro ulteriori risorse finanziarie per un importo complessivo di 740.072 euro”, aggiunge Piana.

“Per Genova la restituzione risulta di 467.526 euro. Si tratta di un’ottima notizia perché questi ulteriori fondi potranno essere utilizzati sul nostro territorio”, conclude.