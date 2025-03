Fistel Cisl: “In Liguria servono nuove assunzioni in Tim, necessario un ricambio generazionale”

Liguria. ‘’Sicuramente l’ingresso di Poste al posto di Cdp all’interno di Tim è un fatto positivo che di fatto non esclude scenari possibili di consolidamento di Tim con altre aziende del settore delle telecomunicazioni che noi riteniamo fondamentali per un maggior equilibrio delle telecomunicazioni”.

È quanto spiega la Fistel Cisl Liguria in una nota. “Di certo – prosegue il sindacato – auspichiamo che si proceda ad un potenziamento dell’organico, ci sono state assunzioni ma non possono bastare per il servizio che bisogna offrire ai liguri. E si deve lavorare per un ricambio generazionale vista l’età media molto elevata”.

“Ci sono altri aspetti su cui lavorare – continua la Fistel Cisl – e saranno tra le priorità dei nostri candidati Marco Castello e Paola Castrignano alle elezioni delle Rsu in programma lunedì e martedì prossimi per dare continuità al lavoro agile”.

“E poi – conclude il sindacato – continuare su temi importanti come il Pdr, e l’aumento del ticket pasto e del welfare per non permettere all’azienda di procedere unilateralmente e creare forti disagi ai lavoratori”.