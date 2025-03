Genova. Genova è una città che concede pochi spazi, e quelli che ci rimangoni spesso sono “ritagli” di una urbanizzazione che negli ultimi decenni è cresciuta seguendo più le necessità contingenti che un’idea di città nel lungo periodo. Una modalità che ha da sempre creato equilibri fragili, nei quali mettere le mani diventa complicato. E’ il caso dello Skymetro, il cui progetto, più volte modificato in questi mesi, ha letteralmente scosso la Val Bisagno in primis, e a seguire tutta la città, per poi entrare a pieno titolo nell’agenda politica come uno degli argomenti più scottanti della campagna elettorale.

L’ultima versione del mega progetto, inoltre, ha introdotto il tema dello spostamento del liceo Firpo, la cui collocazione non sarebbe compatibile con il tracciato dell’infrastruttura viaria, “disegnato” di fatto provando a dribblare vincoli, mugugni e impedimenti tecnici. Da qui il progetto dell’abbattimento della scuola, per fare spazio ad una stazione del nuovo metrò: non uno scherzo, visto che l’IISS Firpo Buonarroti è una della scuole superiori più grandi e frequentate della città, con almeno 900 studenti che ogni giorno lo raggiungono da ogni parte della città e dalle vallate.

Una scelta che ha posto la necessità di trovare uno spazio nello stesso distretto scolastico dove poter edificarne la nuova sede. E dopo poche ore la soluzione: sfruttare gli spazi dell’ex officina ferroviaria, tra corso Sardegna, via Paolo Giacometti e la zona di piazza Martinez per tirar su il nuovo edificio. Un’area che, svuotata della sua funzione ferroviaria è divenuta un “buco nero” nel tessuto urbano di Genova, ma essendo prossimo ad uno snodo cruciale della trasportistica cittadina, Brignole, sarebbe luogo estremamente facile da raggiungere da ogni dove.

Foto-simulazione in scala del Firpo nell'area ex officine

Distanze e vicinanze

Vicina a Brignole, vicino alla ferrovia, vicino alla metropolitana. Pure troppo, però. A rischiare di rompere le uova nel paniere, infatti, potrebbe essere proprio il progetto di prolungamento della metropolitana, il cui studio di impatto ambientale è stato pubblicato in questi giorni, dopo le ultime revisioni. E dalle carte, numeri e rilevazioni rendono evidente che lì, nell’area dell’ex officina ferroviaria il progetto di una scuola costruita ex novo potrebbe non essere compatibile.

guarda tutte le foto 8



Impatto acustico prolungamento metropolitana a Martinez

A rischiare di mandare all’aria questa soluzione è il rumore. Rumore previsto e studiato dal documento che ha simulato e analizzato l’assetto della nuova opera, l’allungamento della metropolitana, in fase d’esercizio. Nel documento lo studio prende in esame la modellistica relativa ad un cadenzamento dei treni in orario diurno di 165 convogli (dalle 6 alle 22); i ricettori che sono stati utilizzati per lo studio sono i tre edifici posti più vicino alla futura tratta, due in via Archimede (civici 28 e 41) e uno in corso Sardegna (civico 34).

La modellazione, nel suo calcolo, ha introdotto il posizionamento di barriere antirumore (efficaci solo per i primi piani, come specificato nella documentazione) e l’utilizzo di rail dampers (vale a dire sinteticamente degli attenuatori di rumore e frequenza da posizionarsi direttamente sui binari): i risultati sono quindi stati elaborati in tabelle con la distinzione dei vari piani degli edifici, arrivando ad ottenere una simulazione con un rumore percepito dai ricettori presi in esame compreso tra i 49 e i 63 db.

La tabella con i valori relativi agli edifici e ai piani

A questi numeri poi sono stati aggiunti il rumore di fondo calcolato nella zona (pari a 63 db), l’attenuazione della distanza dalla fonte di rumore, tenendo conto che il più vicino degli appartamenti è a nove metri dalla futura linea (primo piano di via Archimede 28) mentre il più distante è 29,9 metri (ottavo piano di corso Sardegna 34). Insomma, il totale del conto fa che i livelli massimi di rumore sono compresi tra 69,9 db e i 79.9 db. Numeri che rientrano nei limite imposto dalla normativa vigente, che per le abitazioni prevede nel periodo diurno un massimo di 80 db.

Ma per l’area delle ex officine, invece? Qua il calcolo non c’è, non essendo al momento dello studio considerato un ricettore sensibile essendo oggi area di fatto vuota. Ma prendendo riferimento dalle mappe incluse nello studio si evince che la parte più a sud dell’area è praticamente prossima alla futura linea della metro, più vicina dell’edificio più vicino preso a caso studio. Inoltre dalla mappa acustica elaborata nel documento si possono evincere le fasce di rumore che la nuova infrastruttura produrrà, e per la quale praticamente tutta l’area dell’ex officina ferroviaria è compresa tra l’arancione e il blu scuro, vale a dire tra 48 e oltre i 68 db. Solo la parte più prossima a via Giacometti è una fascia tra 44 e 48 db. Questi dati sono riferiti alla fascia oraria diurna, a cui sono state applicate le riduzioni che abbiamo visto sopra, vale a dire barriere e rail damper a cui però andrebbero aggiunti il rumori di fondo e l’attenuazione dovuta alla distanza, cosa che per le abitazioni ha visto in definitiva un aumento dei dati dell’emissione pura.

Ma questi numeri, questi dati sono compatibili con una scuola? La risposta potrebbe essere no. La normativa di riferimento, citata più volte nel documento, è il DPR 459 che impone la soglia di 50 dB in caso di presenza di edifici scolastici. E tenendo conto che ad oggi le dimensioni del Firpo sono circa equivalenti a quelle dell’area delle ex officine, con uno sviluppo in lunghezza più corto di qualche metro (circa 140 metri degli spazi ferroviari contro i 123 della scuola), è assolutamente verosimile pensare che un edificio scolastico di quelle dimensioni sarebbe per gran parte del suo sviluppo in una area acustica non compatibile.

Le fasce acustiche individuate nello studio

A dimostrazione di ciò la parte dello studio successivo dedicato alla già presente scuola Marconi, considerata nel documento compatibile: ad abbattere il rumore la distanza calcolata in oltre 60 metri dalla fonte acustica della nuova metropolitana, cosa che nel caso delle aree ex officine vale solo da metà in poi dell’area. Una distanza che per la Marconi fa scendere il livello di rumore da 63 a 54 db, a cui si aggiunge una attenuazione di 6 db calcolata sulla base del fatto che “nella zona di tracciato più prossima alla scuola i treni della metropolitana viaggeranno a passo d’uomo – max. 10 km/h – a causa del fatto che si stanno arrestando per l’approssimarsi della stazione” (e i freni? ndr), fattore che invece per la parte delle officine non è previsto, ma dove anzi i convogli arriveranno con velocità di circa 55 km/h.

La presenza della scuola Marconi, quindi, è dichiarata compatibile perchè si arriverebbe ad circa 48 db (anche se non è chiaro se nel documento sia stato applicato anche il rumore un rumore di fondo già presente, essendo lo studio in apparenza al momento privo di una rilevazione ante operam sull’edificio scolastico), cioè con un livello “ampiamente sotto la soglia” ma avendo tutta una serie di attenuazioni che nell’area prevista per la costruzione del nuovo Firpo ad oggi non ci sono. Firpo i cui destini, quindi, ad oggi potrebbero rimanere davvero incerti.