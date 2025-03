Fincantieri, doppia commessa da Tui Ag per due navi da crociera Marella Cruises

Genova. Fincantieri e TUI AG hanno firmato un Memorandum of Agreement (MoA) per la progettazione e costruzione di due nuove navi da crociera destinate al brand Marella Cruises. Il valore della commessa, soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è stato definito come molto importante[1].

Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per Marella Cruises, che per la prima volta intraprende la costruzione di nuove unità navali, scegliendo Fincantieri come partner strategico per guidare questa evoluzione. Allo stesso tempo, l’intesa segna l’inizio di una nuova collaborazione per Fincantieri, che arricchisce il proprio portafoglio clienti con un nuovo marchio nel settore crocieristico.

Le navi saranno progettate su misura per il mercato britannico e avranno un forte orientamento verso la sostenibilità ambientale. Con un design elegante, materiali di pregio e una vasta scelta di sistemazioni spaziose, ridefiniranno il concetto di crociera premium.

Le consegne delle due unità sono previste nel 2030 e nel 2032.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Marella Cruises tra i nostri clienti e di accompagnarla in questo nuovo percorso. Questo accordo testimonia la capacità di Fincantieri di stringere partnership strategiche con una clientela in continua espansione, rafforzando la nostra visibilità a lungo termine e garantendo un elevato livello di saturazione dei nostri cantieri. Il progetto riunirà la nostra esperienza nella progettazione navale, nell’innovazione e nella sostenibilità, per consegnare navi in grado di rispondere alle aspettative in evoluzione dei passeggeri di oggi”.

Fincantieri vanta già una solida collaborazione con TUI Cruises, joint venture tra TUI AG e Royal Caribbean Cruises. Lo scorso febbraio, il Gruppo ha infatti consegnato “Mein Schiff Relax”, la prima di due navi da crociera della classe InTUItion di nuova concezione dual-fuel (Gas Naturale Liquefatto – LNG e Marine Gas Oil – MGO). La seconda unità, “Mein Schiff Flow”, è attualmente in costruzione presso il cantiere di Monfalcone e sarà consegnata nel 2026.