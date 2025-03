Fincantieri, a Sestri Ponente consegnati i primi 15 attestati del corso di italiano per i lavoratori dell’indotto

Genova. Si è svolta ieri, presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai corsi di lingua italiana destinati ai lavoratori stranieri delle ditte dell’indotto, promossi e finanziati da Fondazione Fincantieri. L’evento ha celebrato il traguardo raggiunto dai primi 15 partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo della durata complessiva di 50 ore, articolato in 25 incontri da due ore ciascuno. Alcuni degli studenti proseguiranno il percorso con un corso avanzato che prenderà il via a fine aprile.

I corsi, promossi da Fondazione Fincantieri in collaborazione con la società Dante Alighieri, sono parte integrante del programma everyDei, il progetto attraverso cui il Gruppo ha fatto del proprio impegno in ambito diversità, equità e inclusione un pilastro della sua identità. Tra gli obiettivi principali, oltre al miglioramento delle competenze di conversazione e lettura – con focus su cartellonistica in cantiere – i partecipanti sono stati sensibilizzati sull’importanza dell’uso della lingua italiana per favorire una maggiore inclusione dal punto di vista lavorativo e sociale.

Lo stabilimento di Sestri Ponente ospita attualmente ulteriori due classi di studenti che termineranno i corsi tra aprile e maggio, coinvolgendo complessivamente circa 50 lavoratori. Il successo dell’iniziativa e l’elevato numero di adesioni confermano il valore di questo progetto, che Fincantieri intende estendere progressivamente anche ad altri siti produttivi del Gruppo.

Con questa iniziativa, Fondazione Fincantieri rafforza la mission del suo nuovo corso, contribuendo all’integrazione dei lavoratori stranieri attraverso l’accesso alla formazione linguistica. Il progetto dei corsi d’italiano si inserisce in una più ampia strategia del Gruppo volta a promuovere una cultura aziendale basata sul rispetto e l’inclusività, attraverso progetti ed eventi volti alla sensibilizzazione su temi come la multiculturalità, la disabilità, l’intergenerazionalità e la parità di genere.