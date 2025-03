Finanziamenti solo alle parrocchie per “corsi di affettività”, il caso sbarca in consiglio regionale

Genova. Sbarca domani in consiglio regionale il caso dei contributi che la Regione Liguria prevede di concedere esclusivamente alle parrocchie per progetti di “educazione all’affettività e alla relazione”. A sollevare polemiche erano state a fine gennaio le associazioni della galassia arcobaleno parlando di “scelta arbitraria e faziosa che non tiene conto del ricco tessuto socio-culturale della Regione, dove sono molte le realtà che lavorano quotidianamente sull’educazione sessuo-affettiva”. Ora la giunta Bucci dovrà rispondere nell’aula di via Fieschi, dove sono in programma tre interpellanze presentate da Simone D’Angelo (Pd), Selena Candia (Avs), Stefano Giordano (M5s) e un’interrogazione a risposta immediata di Carola Baruzzo (Pd).

Si tratta di attività incluse nel Progetto Giovani 2023 approvato lo scorso aprile con una delibera di giunta. Il finanziamento ammonta a oltre 220mila euro. Nella programmazione degli interventi, però, la Regione ha scelto di ammettere solo progetti proposti dalla Diocesi nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione ecclesiastica ligure. Il bando, gestito da Aliseo, l’ente regionale per le politiche giovanili, è scaduto il 31 gennaio e prescriveva l’obbligo di coinvolgere almeno 4 diocesi e 15 parrocchie della Liguria. Nella commissione istituita per decidere come assegnare i fondi anche rappresentanti della Cei della Liguria.

“L’intervento – si legge nei documenti – sostiene la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione che si sviluppa intorno alle attività di oratorio o similari, svolte dall’ente parrocchia, dagli isituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, incluso le parrocchie e gli enti religiosi appartenenti al territorio ligure, e organismi unitari a carattere regionale facenti capo alla Chiesa cattolica“. Tra gli obiettivi “educare i giovani all’affettività e alle relazioni, attivare con il coinvolgimento dei giovani, iniziative di utilità sociale per la cultura del territorio e della comunità, prevenire fenomeni di esclusione sociale e auto-isolamento”.

Le forze di opposizione si chiedono allora perché la Regione abbia avviato un avviso esclusivo in favore della Chiesa cattolica escludendo le altre realtà. “Sul tema generale dell’educazione all’affettività – contesta il Pd – la Chiesa cattolica è portatrice di una visione caratterizzata e pertanto, così facendo, sembra che Regione Liguria consideri quel punto di vista e approccio come l’unico valevole e ciò sembrerebbe in contrasto col principio della laicità dello Stato ed escludente rispetto ad altre realtà educative giovani non ecclesiali”.

“La definizione di un programma integrato di educazione all’affettività e alla relazione esteso in tutti i luoghi di socialità renderebbe più capillare ed efficace l’azione tesa a promuovere una maggiore consapevolezza da parte dei/delle giovani”, osserva Avs, mentre il M5s ricorda che “la Costituzione Italiana, all’articolo 7, stabilisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” e sottolinea che “il bando favorisce le istituzioni ecclesiastiche escludendo tutte quelle realtà che si occupano di queste tematiche sul territorio”.

“Problemi non ne vedo: noi diamo fondi a tutti quanti, anche a quelli che fanno polemica”, aveva commentato il governatore Marco Bucci in risposta alle critiche di 15 associazioni tra cui Liguria Rainbow, Arci e altri secondo cui “la Regione Liguria esternalizza le sue prerogative e demanda alla chiesa cattolica di gestire a suo favore un bando da 220mila euro”. Contro l’iniziativa della giunta si sono scagliati anche il collettivo Osa e Potere al Popolo che hanno lanciato uno sciopero generale degli studenti per venerdì 7 marzo.