A Bolzaneto torna la fiera di San Giuseppe: tutte le modifiche ai bus

Genova. Torna la fiera di San Giuseppe a Bolzaneto, appuntamento tradizionale che celebra il patrono dei lavoratori. Domenica 16 marzo, dalle 8 alle 20, oltre 200 banchi di merci varie, prodotti tipici, enogastronomia, e di rivenditori di piante, vivaisti e coltivatori diretti, animeranno le vie del quartiere.

Per l’occasione sarà chiusa via Bolzaneto e le linee autobus 270, 275, 275/ e 670 e provinciali 735, 737, 738 e 932 modificheranno il percorso.

Nel dettaglio:

Linee 270 e 670

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in via Reta, proseguono per via Pastorino, via Colano, rotatoria, via Colano, via Pastorino, via Reta dove effettuano regolare capolinea. Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linea 275

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguono per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Frà Pantaleo, via Bolzaneto dove effettuano regolare capolinea. Direzione Campora: percorso regolare.

Linee 735, 737, 738 e 932

I bus in partenza dal capolinea di via Giro del Vento transitano da via Pastorino ed effettuano le fermate del servizio urbano.