Festa della lettura il 22 marzo nel Sestiere di Prè: attività per tutta la famiglia in sette piazze

Genova. Con la Festa della Lettura, che si terrà il sabato 22 marzo, il Sestiere di Prè nel centro storico di Genova si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato ai libri e alla lettura. Sette piazze con letture ad alta voce, laboratori e attività pensate per bambini e famiglie animeranno l’evento, completamente gratuito.

La giornata inizierà con un importante evento gratuito di formazione per adulti: il laboratorio Lo Stupore (ci rende liberi), organizzato da Elisabetta Civardi ed Elisa Pezzolla, si terrà presso l’Hub Archivolto Spazio Comune – Circolo Vega, dalle 10.30 alle 12.30. un’esperienza che si concentra sullo sviluppo di nuovi metodi per la lettura e la narrazione utilizzando materiali e albi illustrati. È possibile partecipare gratuitamente, ma ci sono posti limitati, quindi occorre prenotare inviando un’email a hubarchivolto@circolovega.it.

Letture per famiglie e bambini nel pomeriggio (da 15:00 a 18:30). Sette piazze di Genova si trasformeranno in angoli di narrazione a partire dalle 15:00, con letture animate e racconti ad alta voce per bambini sino ai 10 anni. Una nuova lettura inizia ogni trenta minuti, rendendo l’esperienza divertente per i piccoli partecipanti. I titoli in programma includono Rospella di A. Sarfatti per i bambini, Mary Poppins di PL Travers, Pippi Calzelunghe di A. Lindgren e Orzowei di A. Manzi per i bambini più grandi.

Per concludere la giornata, un appuntamento speciale in piazza Don Gallo: adulti e bambini avranno la possibilità di assistere a una lettura animata intitolata Piazza Pizza dalle 17.30 con l’autore Pier Mario Giovannone e il musicista Giovanni Parodi che accompagneranno la narrazione con chitarra e canto.