Salta il Falstaff per il tenore Cristiano Oliveri: infortunato dopo una caduta durante le prove

Genova. Avrebbe dovuto interpretare Bardolfo nel Falstaff, l’opera di Giuseppe Verdi che ha debuttato al teatro Carlo Felice lo scorso 7 marzo, ma alla fine il tenore Cristiano Olivieri ha dovuto rinunciare. Colpa di un infortunio subito durante le prove, che lo ha costretto a un ricovero di qualche giorno all’ospedale a causa della frattura di alcune costole.

La notizia è emersa soltanto oggi: sul palco, dal 7 marzo a oggi (ultima rappresentazione) è salito Oronzo D’Urso. Quello di Olivieri intanto è considerato un vero e proprio incidente sul lavoro, tenuto conto che è caduto da uno dei piani mobili della scenografia e che la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio per capire se l’infortunio sia dovuto a manovre sbagliate.

“Nell’inviare i migliori auguri di pronta guarigione all’artista infortunato e in attesa di conoscere cosa sia accaduto, Slc non può che prendere atto di una problematica legata alla sicurezza non nuova al teatro – è il commento di Sonia Montaldo, segretaria Slc Cgil Genova – È di pochi giorni fa infatti un infortunio sul lavoro ai danni di un attrezzista. Le maestranze del teatro devono poter lavorare in sicurezza, è evidente che se questi problemi si susseguono il problema legato alla sicurezza è reale e come tale va affrontato con determinazione”.

Olivieri, intanto, è stato dimesso dopo la conferma delle sue condizioni di salute stabili. Dovrà prendersi una pausa per rimettersi pienamente, dopodiché potrà tornare sul palco.