Falstaff debutta al Carlo Felice: applausi per le voci e il veterano Maestri, divide la messa in scena

Genova. Un’ovazione, giustissima, ad Ambrogio Maestri, al suo debutto genovese dopo quasi 400 repliche nel ruolo di Falstaff, applausi per tutti gli artisti, accoglienza più tiepida per un allestimento che ha fatto discutere nel foyer tra chi ne esaltava la genialità e chi invece ne evidenziava l’eccesso di malinconia e staticità.

Prima gremita di pubblico ieri sera al Teatro Carlo Felice, rappresentanti della politica compresi vista la vicinanza delle elezioni per il sindaco (in platea il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, Ilaria Cavo su cui il centro destra sta ragionando per un posto da eventuale vicesindaco e la candidata della coalizione progressista Silvia Salis) per il debutto dell’ultima opera verdiana nella versione di Damiano Michieletto qui ripresa da Andrea Bernard già vista a Salisburgo e alla Scala.

L’idea di Michieletto è a suo modo originale: ambientare l’opera a Casa Verdi, cioè la casa di riposo finanziata dallo stesso compositore e costruita da Camillo Boito fratello di Arrigo, autore del libretto. E così si parte tra vecchietti in pantofole e operatrici sociosanitarie con qualcuno che al pianoforte accenna melodie famose di altre opere verdiane e un silenzio imbarazzato nel momento del passaggio all’inizio vero e proprio in cui si capisce che in questa versione Falstaff sogna praticamente se stesso e trascorrerà molto tempo (anche quando non sarebbe in scena) sdraiato sul divano rosso che diventa l’oggetto principale della scena, più croce che delizia in quanto limita la goffa esuberanza del gigantesco beone.

Una versione malinconica, in cui i personaggi, come ha scritto Michieletto nelle note di regia sul libretto, continuano a pungolare Falstaff a tornare quello dell’opera, appunto. Il fatto che sia un sogno con i vari protagonisti che entrano dalle ampie finestre consente alcune trovate interessanti come il duetto d’amore tra Fenton e Nannetta che diventa il ricordo di una coppia attempata presente sulla scena. O le cloche con fragole e panna offerte da Quickly a Falstaff nella scena che dovrebbe essere ambientata nell’Osteria della Giarrettiera. Accettabile anche il finale del secondo atto con, invece che la solita cesta buttata dalla finestra, l’evocazione comunque dell’umiliazione con i secchi colmi di coriandoli blu gettati addosso al vecchio cavaliere. Si può soprassedere ad alcune discrepanze con il libretto, ormai abitudine negli allestimenti dove si cerca originalità, anche se si fa fatica a vedere Ford sulla sedia a rotelle nel momento del confronto con Falstaff.

Meno riuscita, a nostro parere, la resa del terzo atto, con il parco che è costituito da piante in vaso, anche se amplificato dalla proiezione sulla scena di foglie verdi, e tutta la parte delle fate sempre limitata dal divano e anche un po’ confusionaria nel momento della celebrazione dei due matrimoni con l’inganno di Bardolfo che si spaccia per Nannetta e sposa il Dottor Caius. Falstaff viene sbeffeggiato gettandogli addosso dei fiori (sempre sul divano) come a un funerale, funerale che viene evocato dietro alle porte della rsa con tanto di bara portata a spalla. I ricordi la fanno da padrone, con Falstaff che nel monologo “Mondo ladro. Mondo rubaldo. Reo mondo!”, parla direttamente a un ritratto di Verdi e nel corso dell’opera esibisce album di fotografie a testimonianza di un Falstaff che non c’è più.

Una messa in scena che limita il temperamento e l’esuberanza delle allegre comari, tutte vocalmente apprezzate: bene la Alice Ford di Elena Grimaldi, che ha interpretato a tutto tondo il ruolo, particolare apprezzamento da parte del pubblico per la Nannetta di Caterina Sala, applausi anche per la Mrs. Quickly di Sara Mingardo e Mrs. Meg Page di Paola Gardina. Generoso il Ford di Ernesto Petti. Espressivo il Fenton di Gaetano Salas. Corrette le interpretazioni di Blagoj Nacoski (Dottor Caius), Oronzo D’Urso (Bardolfo) e Luciano Leoni (Pistola).

La direzione di Jordi Bernacer esalta le caratteristiche di Maestri, che sa essere potente, istrionico, eccellente anche nelle note più basse, è meno efficace invece nei momenti di gruppo dove prevaleva il ritmo.