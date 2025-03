Offrirono 20mila euro a un funzionario di Cdp per aggiustare le pratiche di un ex ospedale in vendita: in due a processo

Genova. Hanno cercato di corrompere un funzionario di Cassa Depositi e Prestiti offrendogli fino a 20-25mila euro per aggiustare una pratica edilizia relativa a un immobile pubblico che volevano acquistare. Per questo un imprenditore e un professionista suo factotum sono stati rinviati da giudizio dalla gup Nicoletta Guerrero. Il processo comincerà il 4 giugno. L’ipotesi di reato per entrambi, è istigazione alla corruzione.

La vicenda risale al 2022 e riguarda l’acquisto dell’ex ospedale civico S.S. Prospero e Caterina di Camogli, appartenente a Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare s.r.l.. Secondo l’accusa, sostenuta dalla pm Sabrina Monteverde, i due “offrivano e comunque promettevano al pubblico ufficiale dipendente di Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare s.r.l. (società detenuta al 100% da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., società quest’ultima partecipata per l’82,7% dal ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi organismo di diritto pubblico) per l’esercizio delle sue funzioni, la dazione di un compenso, di circa 20/25 mila euro, quale corrispettivo per favorire l’acquisto dell’immobile da parte di Corti e per la revoca dell’iter di regolarizzazione amministrativa dell’immobile oggetto di compravendita”.

Sempre per gli investigatori, “previo annullamento da parte del Comune di Camogli della sanzione amministrativa gravante sul medesimo, così da ottenere l’attestazione della regolarità urbanistico-edilizia e beneficiare della possibilità del mutamento della destinazione d’uso dell’intero immobile da turistico-ricettivo e sanitario in residenziale“.

I legali dei due, gli avvocati Maurizio Mascia e Gennaro Velle, hanno prodotto il parere dell’ex presidente del Consiglio di Stato Sergio Santoro che esclude che Cassa Depositi e Prestiti immobiliare s.p.a. abbia natura pubblica e che, quindi, il suo funzionario fosse un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al momento dell’eventuale promessa. La questione sarà nuovamente sollevata al processo.