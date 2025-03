Europei di scherma a Genova, mancano 100 giorni: flash mob degli studenti a De Ferrari

Genova. Questa mattina il Comitato Organizzatore degli Europei di scherma Genova 2025″ ha lanciato ufficialmente il countdown dei -100 giorni in piazza De Ferrari con uno speciale flash mob. Protagonista della mattinata la scuola Garaventa Gallo con i suoi 60 studenti, insieme ad alcune atlete e atleti delle società schermistiche della Fis Liguria.

Un’esperienza speciale per i bambini della primaria, atto conclusivo di un percorso di apprendimento della disciplina. Un momento suggestivo e spettacolare, una nuova tappa di avvicinamento alla rassegna continentale ospitata dal 14 al 19 giugno dal Jean Nouvel e dal Palasport. Sono intervenuti il presidente Federscherma Liguria Giovanni Falcini e l’assessore regionale allo sport Simona Ferro.

Da oggi i biglietti per gli Europei sono in vendita su Vivaticket. I prezzi vanno dai 7 ai 20 euro. Sono previsti due biglietti distinti per il Jean Nouvel, dove si svolgeranno le eliminatorie, e il Palasport dove si svolgeranno le fasi finali. il pubblico potrà ammirare e applaudire i migliori 450 atleti provenienti da 45 nazioni.

Sarà il primo passo della Nazionale di scherma, la più medagliata dello sport olimpico azzurro, verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.